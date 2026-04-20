Mỹ, Philippines, Nhật Bản bắt đầu tiến hành tập trận chung Balikatan

Ngày 20/4, hàng nghìn binh sỹ Mỹ và Philippines, cùng với sự tham gia lần đầu tiên của binh sỹ Nhật Bản, đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên mang tên Balikatan (Vai kề vai) kéo dài 19 ngày.

Cuộc tập trận bao gồm các nội dung bắn đạn thật tại khu vực miền Bắc Philippines, cũng như tại một tỉnh ngoài khơi ở Biển Đông.

Người phát ngôn của lực lượng binh sỹ Philippines tham gia cuộc tập trận, Đại tá Dennis Hernandez, cho biết theo kịch bản diễn tập, quân đội Nhật Bản với 1.400 binh sỹ sẽ sử dụng tên lửa hành trình Type 88 để đánh chìm một tàu được coi là mục tiêu ở ngoài khơi thành phố Paoay, miền Bắc Philippines.

Tham gia cuộc tập trận có hơn 17.000 binh sỹ thuộc các lực lượng lục quân, không quân và hải quân - tương đương với số binh sỹ tham gia cuộc tập trận này hồi năm ngoái, trong đó bao gồm cả các binh sỹ đến từ Australia, New Zealand, Pháp và Canada.

Phát biểu trước lễ khai mạc tập trận, người phát ngôn của lực lượng Mỹ tham gia tập trận, Đại tá Robert Bunn nêu rõ: “Balikatan là cơ hội để thể hiện mối quan hệ liên minh bền chặt giữa Mỹ và Philippines, chứng minh cam kết của chúng tôi đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Ông cho biết thêm số binh lính Mỹ tham gia cuộc tập trận này không bị ảnh hưởng do cuộc xung đột đang diễn ra ở khu vực Trung Đông./.

Mỹ và Philippines tái khẳng định cam kết liên minh Hai bên cam kết củng cố sự thịnh vượng chung thông qua các sáng kiến như Hành lang kinh tế Luzon, thúc đẩy chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế song phương.