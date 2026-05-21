Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhà ở được Tổng thống Trump hậu thuẫn

Ngày 20/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhà ở quy mô lớn với sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu một thắng lợi lập pháp quan trọng của đảng Cộng hòa trong nỗ lực giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới.

Dự luật được thông qua với tỷ lệ áp đảo 396 phiếu thuận và 13 phiếu chống, qua đó được chuyển lên Thượng viện để xem xét lần cuối trước khi trình Tổng thống ký ban hành.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ phiên bản cuối cùng của dự luật sau khi Hạ viện điều chỉnh một số nội dung gây tranh cãi trước đó.

Động thái này được xem là thắng lợi đối với ban lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện sau nhiều tuần chịu sức ép từ Thượng viện yêu cầu giữ nguyên văn bản ban đầu.

Phiên bản cuối cùng của Hạ viện đã loại bỏ điều khoản yêu cầu các nhà đầu tư lớn phải bán các căn nhà cho thuê dành cho một gia đình trong vòng 7 năm.

Những người phản đối cho rằng quy định này có thể làm giảm nguồn cung nhà cho thuê và gây tác động tiêu cực tới mô hình phát triển nhà ở cho thuê đang phổ biến tại Mỹ.

Dù vậy, dự luật vẫn giữ điều khoản cấm các nhà đầu tư định chế lớn tiếp tục mua thêm nhà ở dành cho 1 gia đình. Đây được xem là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump, cũng như nhiều nghị sỹ Dân chủ cấp tiến, trong đó có Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren, với mục tiêu giúp người mua nhà cá nhân cạnh tranh tốt hơn trên thị trường bất động sản.

Theo khảo sát của Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng, khoảng 70% cử tri Mỹ ủng hộ việc hạn chế các nhà đầu tư sở hữu hơn 350 căn nhà tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện French Hill cho biết dự luật nhằm mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở, giảm chi phí hành chính và tăng nguồn cung nhà trên toàn quốc.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nhận định tình trạng thiếu nhà ở và giá nhà tăng cao đang ảnh hưởng tới hầu hết các gia đình Mỹ.

Tuy nhiên, dự luật cũng vấp phải phản đối từ một số nghị sĩ bảo thủ thuộc House Freedom Caucus liên quan điều khoản về tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành (CBDC). Nhóm này cho rằng lệnh cấm hiện nay chỉ mang tính tạm thời tới năm 2030 và có thể mở đường cho giám sát tài chính trong tương lai.

Bên cạnh đó, triển vọng thông qua tại Thượng viện vẫn chưa chắc chắn do dự luật cần đạt ngưỡng tối thiểu 60 phiếu ủng hộ, trong khi một số nghị sĩ tiếp tục bày tỏ quan ngại về các sửa đổi mới./.

