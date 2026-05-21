Bolivia cải tổ nội các, thành lập hội đồng kinh tế-xã hội

Ngày 20/5, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz thông báo sẽ tiến hành cải tổ nội các và thành lập một hội đồng kinh tế-xã hội nhằm tập hợp đại diện nhiều thành phần xã hội và khu vực trên cả nước, trong bối cảnh làn sóng biểu tình kéo dài đang gây sức ép lớn đối với chính phủ.

Đây được xem là nỗ lực tái cấu trúc chính trị đầu tiên của chính quyền kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát vào cuối tháng 4. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô La Paz, Tổng thống Paz cho biết sẽ tiến hành cải tổ nội các nhằm xây dựng một bộ máy có khả năng lắng nghe người dân nhiều hơn.

Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh rằng tổng thống không thể hiện diện ở mọi nơi hay giải quyết mọi vấn đề, nhưng vẫn phải có trách nhiệm đối diện với tất cả các vấn đề của đất nước. Theo ông Paz, mục tiêu là xây dựng một nội các “linh hoạt hơn, gần gũi hơn và sẵn sàng lắng nghe hơn,” đồng thời tăng cường đối thoại và giải quyết các bất mãn xã hội tích tụ trong thời gian dài.

Hội đồng kinh tế-xã hội dự kiến bao gồm đại diện nông dân, công đoàn, lao động tự do, giới vận tải, thợ thủ công và nhiều nhóm xã hội khác. Hội đồng sẽ họp định kỳ hằng tháng với chính phủ để đánh giá việc thực thi các chính sách công, thảo luận các cải cách do tổng thống thúc đẩy và phản bác các thông tin sai lệch liên quan đến chính sách của chính phủ.

Thông báo của Tổng thống Paz được đưa ra trong bối cảnh Bolivia đối mặt với tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Trong hơn 3 tuần, nông dân, thợ mỏ, giáo viên, công nhân nhà máy cùng Liên đoàn Lao động Bolivia và các nhóm ủng hộ cựu Tổng thống Evo Morales đã tổ chức biểu tình và dựng rào chắn trên nhiều tuyến đường tại các khu vực khác nhau trên cả nước./.

Tổng thống lâm thời Venezuela tiến hành cải tổ nội các Tổng thống lâm thời Venezuela tiến hành một loạt thay đổi quan trọng trong nội các, bao gồm việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López sau hơn một thập kỷ nắm giữ cương vị này.

​

​