Bắt giữ, dẫn độ trùm ma túy quốc tế từ Colombia về Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các cơ quan chức năng Bỉ cho biết đang hoàn tất thủ tục dẫn độ đối tượng Mounir Namoussi, biệt danh “Mou,” từ Colombia về nước để thi hành án, sau khi người này bị bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp quốc tế.

Cụ thể, Văn phòng Công tố Limburg cho biết Namoussi bị bắt vào cuối tháng 2/2025 tại thành phố cảng Barranquilla, miền Bắc Colombia. Sau thời gian bị tạm giam tại thủ đô Bogota, đối tượng dự kiến sẽ được dẫn độ về Bỉ trong tuần này theo lệnh bắt giữ khẩn cấp của tòa án Tongres.

Việc bắt giữ Namoussi là kết quả của chiến dịch phối hợp giữa lực lượng chức năng Colombia, Bỉ và Anh nhằm triệt phá các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Trước đó, Toà án Bỉ đã tuyên án vắng mặt 7 năm tù giam đối với y, cùng khoản phạt 40.000 euro (46.500 USD) vì liên quan đến hoạt động vận chuyển cocaine quy mô lớn từ Nam Mỹ vào châu Âu.

Sinh ra tại thành phố Genk, Namoussi sớm có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến bạo lực và ma túy. Sau khi chuyển đến sinh sống tại Maastricht (Hà Lan), đối tượng thiết lập quan hệ với các tổ chức tội phạm tại châu Âu và Mỹ Latinh, từng bước tham gia sâu vào mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế.

Kết quả điều tra cho thấy Namoussi đóng vai trò trung gian quan trọng, kết nối các băng nhóm tội phạm khu vực Balkans với nguồn cung cocaine tại Colombia. Đối tượng bị cáo buộc điều phối các tuyến vận chuyển ma túy về cảng Rotterdam (Hà Lan) - một trong những cửa ngõ hàng hóa lớn của châu Âu.

Thủ đoạn vận chuyển của đường dây này được đánh giá là đặc biệt tinh vi. Ma túy được giấu trong các thùng kim loại gắn dưới thân tàu, nằm dưới mực nước biển nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng kiểm tra tại cảng. Với phương thức này, các đối tượng có thể vận chuyển lượng lớn cocaine vào châu Âu trong thời gian dài.

Cơ quan chức năng ước tính đường dây do Namoussi điều phối đã đưa từ 270-300 kg cocaine mỗi tuần từ Colombia sang châu Âu, thu lợi bất chính với giá trị lớn. Ngoài ra, đối tượng còn bị nghi có liên quan tới các tổ chức tội phạm hoạt động tại những khu vực trọng điểm về ma túy ở Colombia như Cordoba và Cesar.

Giới chức Bỉ và Colombia đánh giá việc bắt giữ và dẫn độ Namoussi là kết quả cụ thể của hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, đồng thời góp phần ngăn chặn các tuyến vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Mỹ Latinh vào châu Âu.

Các cơ quan chức năng nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp nhằm truy quét các đường dây tội phạm, bảo đảm an ninh và trật tự xã hội./.

Trùm ma túy khét tiếng Ecuador bị bắt tại Tây Ban Nha sau nhiều năm giả chết Chavarria được cho là thủ lĩnh của “Los Lobos,'' một nhóm buôn bán ma túy với khoảng 8.000 tay súng mà mới đây đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.