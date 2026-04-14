Telegram bị chặn, người Nga chuyển sang dùng ứng dụng nhắn tin châu Á

Theo dữ liệu từ MTS AdTech được báo Kommersant đưa tin, trong tháng 3 vừa qua, lượng người dùng các ứng dụng nhắn tin châu Á tại Nga đã tăng trung bình gần 60%.

Các ứng dụng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng bao gồm: BiP của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 105% đạt 1,68 triệu người dùng; KakaoTalk (Hàn Quốc) tăng 82% đạt 436.400 người dùng. Ứng dụng này đã trở thành mạng xã hội xếp hạng thứ hai trên App Store vào tháng trước. Lượng người dùng WeChat (Trung Quốc) tăng 15% đạt 1,15 triệu.

Bên cạnh đó, Telega (một phiên bản tách ra từ Telegram) nổi lên là ứng dụng phát triển nhanh nhất tại Nga với mức tăng trưởng 160%, đạt gần 7,5 triệu người dùng hoạt động trong tháng 3.

Nhìn chung, nhu cầu sử dụng các nền tảng thay thế trong cộng đồng người Nga đã tăng 50% trong quý đầu tiên của năm 2026.

Sự gia tăng phổ biến của các ứng dụng nhắn tin châu Á cũng đã được các nhà mạng khác như T2, MegaFon xác nhận. Theo T2, người dùng WeChat hàng ngày tăng 67% vào giữa tháng 1 và tháng 2, đạt 50.000 người dùng và duy trì ở mức này, trong khi người dùng KakaoTalk tăng gấp 8,8 lần vào cuối tháng 3.

Dù vậy, Telegram vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 102 triệu người dùng hoạt động trong tháng trong quý 1/2026, dù giảm nhẹ 1,5% so với quý trước đó. Tuy nhiên, dữ liệu từ Mediascope cho thấy người Nga đang dành ít thời gian hơn cho Telegram: từ 44 phút/ngày trong tháng 2 xuống còn 34 phút/ngày trong tháng 3.

Phạm vi tiếp cận hàng ngày cũng giảm gần 10%, từ 80 triệu người dùng trong tháng 2 xuống 72,2 triệu vào tháng 3. Người dùng Nga ngày càng sử dụng các kênh dự phòng cho các cuộc gọi và chia sẻ tệp.

Cơ quan giám sát trong lĩnh vực tiêu dùng Roskomnadzor tuyên bố "hạn chế một phần" đối với các cuộc gọi trên Telegram từ tháng 8/2025.

Đến tháng 2/2026, cơ quan này bắt đầu các biện pháp làm chậm Telegram, viện dẫn các biện pháp này như một phương tiện để chống lại hoạt động tội phạm. Các nguồn tin cho biết Telegram có thể bị chặn hoàn toàn từ đầu tháng 4./.

