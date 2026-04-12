Bão Vaianu đổ bộ New Zealand với mưa lớn

Ngày 12/4, bão nhiệt đới cấp 3 Vaianu đã tàn phá Đảo Bắc của New Zealand, gây ra lũ lụt và làm hư hại cơ sở hạ tầng. May mắn là cơn bão với sức gió hơn 130 km/h này không đi qua Auckland, thành phố đông dân nhất nước này.

Theo giới chức, bão Vaianu đổ bộ vào Vịnh Plenty trên bờ biển phía Đông New Zealand, nơi hàng trăm cư dân đã sơ tán khỏi nhà hoặc được cảnh báo tránh xa khu vực biển động dữ dội.

Các thị trấn ở Vịnh Plenty và vùng Coromandel lân cận cũng hứng chịu những cơn gió mạnh vượt quá 130 km/giờ (81 mph), thổi bay mái nhà và làm gây ra tình trạng mất điện cho khoảng 5.000 khách hàng.

Các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được hàng trăm cuộc gọi nhưng ban đầu không có báo cáo nào về thương vong.

Trước đó, cơ quan dự báo thời tiết của New Zealand đánh giá bão Vaianu là một "sự kiện có nhiều nguy cơ, có khả năng đe dọa đến tính mạng."

Nhiều khu vực đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ ngày 11/4, nhưng một số khu vực đã thoát khỏi sức tàn phá nặng nề nhất của cơn bão, bao gồm cả Auckland, nơi có 1,8 triệu cư dân.

Cơn bão dự kiến sẽ đi qua phía Đông của đảo Bắc và ra khỏi vịnh Hawke vào cuối ngày 12/4 theo giờ địa phương. Giới chức cảnh báo một số khu vực sẽ tiếp tục trải qua mưa lớn và nguy cơ ngập lụt ven biển.

Trong khi đó, các quốc đảo Thái Bình Dương đang nỗ lực khắc phục ảnh hưởng do bão Maila với các đợt lũ lụt và sạt lở đất khiến 11 người thiệt mạng.

Tại Bougainville, Papua New Guinea, trường học đã phải đóng cửa trong tuần này sau khi cơn bão phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm đường sá và cầu cống và làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng thực phẩm. Giới chức cho biết 11 người đã thiệt mạng trong khu vực, bao gồm 8 người trong một vụ sạt lở đất.

Trong khi đó, các cộng đồng vùng sâu vùng xa ở các tỉnh phía Tây và Choiseul của Quần đảo Solomon cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão đã suy yếu thành áp thấp này sau 3 ngày cơn bão đứng yên và quần thảo vùng biển này.

Trong một tuyên bố ngày 12/4, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết nước này sẽ viện trợ 1 triệu đôla Australia (706.500 USD) cho Papua New Guinea và 1,5 triệu đôla Australia cho Quần đảo Solomon để ứng phó với tác động của cơn bão./.

