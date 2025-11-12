Đài Loan sơ tán hơn 8.300 người trước khi bão Fung-wong đổ bộ

Ngày 12/11, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đã sơ tán hơn 8.300 người trước khi bão Fung-wong đổ bộ. Dù đã suy yếu sau khi quét qua Philippines, cơn bão này vẫn gây mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tại các khu vực phía Đông có địa hình đồi núi.

Hầu hết các trường học và doanh nghiệp tại khu vực phía Nam hòn đảo đã phải đóng cửa. Đã có 51 người bị thương được ghi nhận.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh lũ lụt nghiêm trọng tại một số khu vực thuộc huyện Nghi Lan (Yilan) chủ yếu là nông thôn.

Mực nước dâng cao đến cổ, khiến lực lượng quân đội phải triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp cho những người dân bị mắc kẹt.

Theo Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, thị trấn Đông Sơn (Dongshan) ở huyện Nghi Lan trong ngày 11/11 ghi nhận lượng mưa lên tới 794 mm. Bão dự kiến lướt qua mũi cực Nam Đài Loan trong ngày 12/11 trước khi tiến ra Thái Bình Dương.

Tại Philippines, giới chức nước này ngày 12/11 cho biết ít nhất 259 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán sau khi hai cơn bão mạnh Kalmaegi và Fung-wong lần lượt tàn phá nước này trong hơn một tuần qua.

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC), bão Fung-wong đổ bộ tối 9/11 tại tỉnh Aurora đã khiến 27 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Cơn bão sau đó suy yếu khi di chuyển qua phía Bắc đảo Luzon,.

Trước đó, bão Kalmaegi đổ bộ ngày 4/11 đã tàn phá khu vực miền Trung Philippines, gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, khiến 232 người thiệt mạng, 112 người mất tích và hơn 500 người bị thương.

Phần lớn thiệt hại được ghi nhận tại tỉnh Cebu, nơi người dân vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra hôm 30/9.

Cơ quan phòng chống thiên tai cho biết hàng triệu cư dân đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh bão, trong khi nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, cầu cống và hệ thống điện bị phá hủy.

Bão Fung-wong là cơn bão nhiệt đới thứ 21 đổ bộ Philippines trong năm nay, vượt mức trung bình hằng năm là 20 cơn, cho thấy quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục là một trong những vùng chịu thiên tai nặng nề nhất thế giới./.

Trung Quốc: Đài Loan sơ tán hơn 3.000 người trước khi bão Fung-wong đổ bộ Tổng cộng 3.337 người tại 4 huyện và thành phố đã được đưa đến nơi an toàn; các trường học và cơ quan tại Hoa Liên và huyện lân cận Nghi Lan đều đóng cửa trong ngày 11/11.