Bão Fung-wong đi vào Biển Đông sau khi hoành hành ở Philippines

Sau khi hoành hành khắp miền Bắc và miền Trung Philippines với sức gió lên tới 230 km/h, siêu bão Fung-wong đã rời đất liền vào sáng 10/11, tiến vào Biển Đông, được dự báo là suy yếu dần trên đường hướng về Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), tâm bão rời đảo Luzon vào sáng sớm, sau khi đổ bộ tỉnh Aurora tối 9/11 với sức gió duy trì 185 km/h.

Bão gây ra mưa lớn, gió giật mạnh, sạt lở và mất điện trên diện rộng, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 1,4 triệu người phải sơ tán khẩn cấp.

PAGASA cho biết Fung-wong hiện đang ở ngoài khơi phía Tây Bắc Luzon, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc ra Biển Đông và tiếp tục suy yếu. Cơ quan này cũng cảnh báo mưa to kéo dài và nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn còn cao tại nhiều khu vực miền Bắc, trong đó có cả thủ đô Manila.

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền đã chủ động sơ tán hơn 1,4 triệu người, trong đó hơn 300.000 người vẫn đang trú ẩn tại các trung tâm tạm cư. Nhiều tuyến đường ở các tỉnh Aurora, Isabela, Cagayan và Catanduanes bị lở đất, khiến việc tiếp cận cứu hộ gặp khó khăn.

Tại khu Dipaculao ở tỉnh Aurora - nơi bão quét qua dữ dội nhất, nhà cửa bị tốc mái, cây cối và cột điện gãy đổ. Một nhân viên cứu hộ chia sẻ đã không thể ra ngoài suốt đêm vì mưa quá lớn và nước dâng cao.

Giới chức xác nhận 1 phụ nữ thiệt mạng ở tỉnh Samar khi đang tìm cách sơ tán và một người khác tử vong do lũ quét ở đảo Catanduanes. Khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm làng mạc ngập sâu trong nước.

Fung-wong là cơn bão thứ 21 tấn công Philippines trong năm nay, chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi càn quét miền Trung, làm 224 người thiệt mạng và chính phủ nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền tiếp tục đóng cửa trường học, công sở và hủy hơn 400 chuyến bay trong hai ngày 9 và 10/11.

Dự báo bão Fung-wong sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông trong ngày 10/11, duy trì sức gió cấp 10-11 và hướng về phía Tây Nam Đài Loan trong vài ngày tới. Dù đã rời đất liền, các khu vực phía Bắc Luzon vẫn có thể hứng chịu mưa lớn và ngập lụt cục bộ.

Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh sự nóng lên của đại dương đang khiến các cơn bão ở khu vực Thái Bình Dương mạnh hơn và hình thành dày đặc hơn, đặt ra thách thức lớn cho những quốc gia dễ bị tổn thương, trong đó có Philippines./.

