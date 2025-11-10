Cận cảnh siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines gây mưa to, gió giật

Để phòng ngừa rủi ro thiên tai, các trường học và cơ quan chính phủ trên khắp đảo Luzon, bao gồm cả thủ đô Manila, đã được lệnh đóng cửa ngày 10/11. Hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy.

Tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines, sau khi đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán.

Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, bão sẽ gây ảnh hưởng đến phần lớn diện tích quần đảo Philippines, với lượng mưa có thể từ 200 mm trở lên.

Trước đó cùng ngày, gần 1,2 triệu người trên khắp cả nước đã sơ tán để phòng tránh bão.

Siêu bão Fung-wong đổ bộ chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi càn quét Philippines.

Theo số liệu mới nhất, Kalmaegi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 224 người và khiến hơn 100 người mất tích, trong đó tỉnh Cebu là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với 158 người thiệt mạng.

Sự xuất hiện của siêu bão Fung-wong đã buộc nhà chức trách Philippines đình chỉ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại tỉnh Cebu./.