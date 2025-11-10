Bão FUNG-WONG giảm cấp đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 14

Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Khi đi vào Biển Đông, bão đã giảm 2 cấp về sức gió.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, đến 4 giờ ngày 11/11, bão số 14 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 13/1, bão trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội.

Phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao từ 6-8m. Biển động mạnh.

Ngoài ra, ngày và đêm 10/11 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2, riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Thời tiết cụ thể các khu vực

- Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 19–22 độ C, cao nhất từ 25–28 độ C.

- Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng về trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21–24 độ C, cao nhất từ 26–29 độ C, có nơi dưới 26 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết phân hóa rõ: phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21–24 độ C, cao nhất từ 26–29 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22–25 độ C, cao nhất từ 29–32 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23 độ C, cao nhất từ 28–31 độ C.

- Nam Bộ ngày nắng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C.

- Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi. Trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21–23 độ C, cao nhất từ 26–28 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–26 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C./.

