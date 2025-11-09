Philippines: Ghi nhận người thiệt mạng do bão Fung-wong

Trước khi bão Fung-wong dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía Đông Philippines, ngày 9/11, hơn 1 triệu người phải sơ tán và ít nhất 2 người đã thiệt mạng do nước lũ dâng cao.



Theo giới chức Philippines, gần 1,2 triệu người trên khắp cả nước đã sơ tán để phòng tránh bão. Tỉnh Samar, một trong những tỉnh bị cơn bão Kalmaegi tàn phá trước đó, báo cáo trường hợp đầu tiên thiệt mạng do bão Fung-wong là một phụ nữ 64 tuổi, bị kẹt dưới đống đất đá ở thủ phủ Catbalogan. Nạn nhân còn lại bị chết đuối ở tỉnh đảo Catanduanes, vùng Bicol tỉnh Luzon.



Để phòng ngừa rủi ro thiên tai, các trường học và cơ quan chính phủ trên khắp đảo Luzon, bao gồm cả thủ đô Manila, đã được lệnh đóng cửa ngày 10/11. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng đã thông báo hủy hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế.



Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Aurora ở trung tâm đảo Luzon vào tối 9/11 hoặc sáng sớm 10/11, với lượng mưa có thể từ 200 mm trở lên, kéo theo nguy cơ gây lũ lụt diện rộng.

Cảnh báo cấp 5, cấp cao nhất, đã được ban bố tại miền Đông Nam Luzon, bao gồm đảo Catanduanes và các khu vực ven biển của Camarines Norte và Camarines Sur, trong khi cảnh báo cấp 3 được phát đi đối với vùng đô thị Manila và các khu vực lân cận.

Trong ngày 9/11, Catanduanes, một hòn đảo nhỏ được dự báo sẽ hứng chịu trực tiếp cơn bão, đã ghi nhận mưa lớn và gió mạnh, với sóng biển tràn vào các con phố và nước lũ dâng cao tại một số khu vực./.

Bão Fung-wong có cường độ mạnh thêm hướng về khu vực Bắc Biển Đông Dự báo đến 13 giờ ngày 10/11, bão Fung-wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.