Đắk Lắk: Nỗ lực khôi phục sản xuất, vệ sinh trường lớp sau bão số 13

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 13, từng bước khôi phục sản xuất, sinh hoạt, học tập cho người dân và học sinh.

Nỗ lực ổn định trường học

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 đã gây ảnh hưởng đến 57 điểm trường trên địa bàn tỉnh; trong đó có hơn 1.200m tường rào bị hư hỏng, sập đổ. Hàng loạt cây xanh ngã đổ trong sân trường; bùn đất và cây cối trôi dạt vào phòng học do nước lũ tràn về.

Trước tình hình này, ngành giáo dục tỉnh phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân, quân đội, đoàn viên thanh niên triển khai khẩn trương các biện pháp: dọn vệ sinh, khử khuẩn, kiểm tra an toàn trường lớp, ưu tiên sửa chữa các hạng mục thiết yếu. Việc đảm bảo vệ sinh và an toàn trường học cần được hoàn thành trước ngày 10/11.

Thầy Võ Văn Thuyền, hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cù Chính Lan (xã Xuân Cảnh) cho biết sau bão số 13, nhà trường bị thiệt hại khá nặng. Cây cối trong sân trường ngã đổ, một số phòng học bị tốc mái một phần.

Lực lượng địa phương hỗ trợ trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cù Chính Lan (xã Xuân Cảnh) khắc phục hậu quả sau bão. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Được sự hỗ trợ của các lực lượng địa phương, ngay sau bão, nhà trường tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Đến ngày 9/11, nhà trường đã đi vào ổn định và sẽ đón hơn 600 học sinh toàn trường đi học bình thường vào ngày 10/11.

Ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn xã có 5 trường học các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở bị ảnh hưởng do bão số 13 gây ra và ngập lụt do nước sông dâng cao đêm 6/11. Cây cối trong sân trường ngã đổ nhiều, bùn đất tràn vào lớp học.

Nhờ sự hỗ trợ từ các lực lượng, đến chiều 9/11, các trường học cơ bản đã khắc phục xong. Trong ngày 10/11, các trường đón học sinh đi học trở lại bình thường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk yêu cầu chỉ tổ chức dạy học khi đã được xác nhận đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không để học sinh học tập trong các phòng học chưa bảo đảm an toàn. Các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch học bù, triển khai học trực tuyến nếu điều kiện cho phép, và hỗ trợ học sinh bị thiệt hại về sách vở, đồ dùng học tập. Mục tiêu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và duy trì tiến độ học tập sau bão.

Khôi phục sản xuất

Xã Đồng Xuân chịu nhiều thiệt hại do bão và lũ từ nước sông dâng cao. Thống kê ban đầu, toàn xã có hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập nước; 1 căn bị sập hoàn toàn và 68 căn bị tốc mái. Mưa lớn cũng làm đổ ngã khoảng 50m tường rào tại một trường học, 30m tường rào nhà văn hóa thôn và 50m tường rào trụ sở công an xã. Diện tích cây trồng bị ngã đổ, ngập úng ước khoảng 2.564 ha, chủ yếu là keo, bạch đàn, mía, sắn và lúa mùa.

Sau khi bão tan và nước lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm quân sự, công an, đoàn viên thanh niên và người dân khẩn trương dọn dẹp cây xanh ngã đổ, nạo vét các tuyến đường bị đất đá bồi lấp để thông tuyến các trục đường bị ách tắc, hỗ trợ các hộ dân khắc phục nhà cửa bị hư hại.

Chị Lê Thị Cẩm Hương, Bí thư Đoàn xã Đồng Xuân cho biết những ngày qua, lực lượng đoàn viên thanh niên khoảng 40 phối hợp cùng các lực lượng quân sự, công an… chia thành các nhóm hỗ trợ người dân dọn bùn đất, lợp lại mái nhà, thu gom rác thải sau lũ.

Nhiều đoàn viên còn giúp các hộ neo đơn, hộ khó khăn sắp xếp lại đồ đạc, vệ sinh giếng nước để sớm ổn định sinh hoạt. Đến ngày 9/11, lực lượng cơ bản khắc phục xong hậu quả thiên tai giúp người dân ổn định cuộc sống.

Do bão số 13, diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn xã Ea Bá, xã Ea Ly… bị ảnh hưởng. Hàng loạt cây cao su đang cho mủ và cây sầu riêng đang thu hoạch bị đổ ngã, gây thiệt hại. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại để đánh giá đầy đủ và có giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại khu vườn của ông Phan Ngọc Hiếu (thôn Chư Plôi, xã Ea Bá), hàng chục cây sầu riêng ngã đổ do bão số 13 gây ra. Hiện vẫn còn hàng trăm trái sầu riêng bị rụng nằm trên đất.

Ông Hiếu cho biết vườn sầu riêng của ông bị thiệt hại nặng. Một số cây gãy hoàn toàn không thể khắc phục được. Nhiều cây khác gãy cành đang được ông nỗ lực khôi phục, chăm sóc.

Theo lãnh đạo Phòng kinh tế xã Ea Bá, địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại nông nghiệp do bão số 13 để báo cáo cho tỉnh có giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục. Cây trồng thiệt hại chủ yếu cây công nghiệp như sầu riêng, cao su, hồ tiêu… Đây là những loại cây được đầu tư với nguồn vốn lớn.

Về lâu dài, người dân xã Ea Bá cần định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh để phát triển phát triển bền vững, giảm rủi ro về thời tiết.

Ngư dân xã Sông Cầu đưa tàu thuyền đi sửa chữa để tiếp tục vươn khơi bám biển. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.287 tỷ đồng. Trong số đó, thiệt hại lớn nhất là lĩnh vực thủy sản với 1.900 tỷ đồng với khoảng 54.000 lồng bè bị thiệt hại và 33 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị sóng đánh hư hỏng khi neo đậu tại khu vực tránh trú bão.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định hỗ trợ cho các xã, phường hơn 45 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 13 gây ra./.

