Mưa lũ sau bão số 13 cuốn trôi một cầu dân sinh ở Đắk Lắk

Ngày 8/11, ông Võ Sỹ Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo xã cùng các ngành chức năng của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra khu vực cây cầu dân sinh số 2 đường vào buôn H’Mông bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, canh tác của hơn 300 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu.

Cây cầu bị cuốn trôi hoàn toàn một đoạn dài khoảng 15m; toàn bộ mái ta-luy 2 đường dẫn vào cầu bị sạt lở nghiêm trọng, lan can cầu bị hư hỏng khoảng 50%.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 13, địa phương xảy ra mưa rất to; lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về kèm theo cây cối, rác thải làm tắc nghẽn dòng chảy tại nhịp cầu. Người dân đã nỗ lực khơi thông nhưng không đạt hiệu quả khiến cầu bị nước lũ cuốn trôi. Việc cây cầu bị cuốn trôi đã làm cô lập giữa khu dân cư buôn H’Mông và trung tâm xã.

Sáng 8/11, Ủy ban nhân dân xã Ea Kiết đã mời đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan về kiểm tra hiện trạng, khắc phục sự cố, hư hỏng đường, trôi cầu số 2 đường vào Buôn H’ Mông.

Ông Võ Sỹ Tùng cho biết: Để khắc phục sự cố cầu dân sinh số 2 đường vào Buôn H’ Mông bị mưa lũ cuốn trôi, trước mắt xã Ea Kiết đề nghị Ủy ban nhân dân các cơ quan tỉnh Đắk Lắk cho mượn tạm 3 dầm cầu sắt để thi công mặt cầu tạm bằng thép, bảo đảm giao thông cho các hộ dân 174 hộ, với 705 nhân khẩu của buôn H’Mông phía trong hiện đang bị cô lập, đồng thời phục vụ cho 129 hộ dân buôn H’Mông ngoài có rẫy, đất sản xuất ở khu vực phía trong.

Về giải pháp lâu dài, xã Ea Kiết đề xuất với tỉnh xây dựng tại vị trí này 1 cây cầu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo đảm an toàn cho nhân dân lưu thông lâu dài cũng như phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuyến đường giao thông đi vào buôn H’Mông 2 được đầu tư theo chương trình dự án LRAMP (Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương), đưa vào sử dụng từ năm 2019.

Đắk Lắk nỗ lực khôi phục sản xuất

Sau khi bão số 13 đi qua, các xã, phường thuộc khu vực Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk (thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ) bị thiệt hại nặng nề nhất. Hiện, người dân cùng lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sinh hoạt và sản xuất.

Ghi nhận trong sáng 8/11, tại các khu phố thuộc phường Xuân Đài, Công ty Điện lực Đắk Lắk vẫn đang khắc phục lại đường dây 22kV bị hư hại do bão số 13 gây ra. Hàng loạt trụ điện ngã đổ được dựng lại. Đường dây điện cũng được các công nhân thu gọn, treo mắc an toàn trước khi đóng điện.

Người dân tập trung sửa chữa tàu thuyền. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo Công ty Điện lực Đắk Lắk, đến 10 giờ ngày 8/11, toàn tỉnh còn hơn 124.000 khách hàng đang mất điện, chiếm tỷ lệ 13,17% khách hàng toàn công ty, chủ yếu là khu vực phía Đông của tỉnh với hơn 122.000 khách hàng (chiếm tỷ lệ 38,9% khách hàng phía Đông).

Hiện vẫn còn hơn 1.500 trạm biến áp phân phối đang mất điện, chiếm tỷ lệ 14,44% trạm biến áp toàn Công ty. Riêng Phía Đông (tỉnh Phú Yên cũ) đang mất điện 1.456 trạm biến áp (chiếm tỷ lệ 44,31%).

Trong khi đó, tại các tuyến đường, khu dân cư thuộc các xã, phường phía Đông của tỉnh, nhiều cây cối ngã đổ được lực lượng công an, bộ đội, dân quân dùng phương tiện cắt tỉa, thu dọn, đảm bảo an toàn cho nhà cửa của người dân và đảm bảo thông suốt giao thông.

Vùng nuôi trồng thuỷ sản của người dân vịnh Xuân Đài bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hàng loạt lồng bè, tàu thuyền, chòi canh của người dân bị sóng biển cuốn trôi, gây hư hại.

Anh Tô Sỹ Hoài (phường Xuân Đài) cho biết, gia đình ông có 2 bè nuôi trồng thuỷ sản tại vịnh Xuân Đài. Trước khi bão số 13 đổ bộ, gia đình đã kịp thời đưa tôm hùm đến nơi an toàn, chỉ còn một số loại thuỷ sản khác còn lại trên bè. Sau khi bão vào, toàn bộ lồng bè, chòi canh đã bị sóng cuốn trôi, ước thiệt hại gần 30 triệu đồng. Hiện, gia đình ông đang cố gắng khôi phục lại lồng bè để tiếp tục nuôi.

Trong khi đó, khu vực neo đậu tàu thuyền tại Vũng Chào (phường Sông Cầu) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão số 13 gây ra. Hàng chục tàu thuyền lớn nhỏ bị sóng và gió bão làm hư hại một phần hoặc hoàn toàn. Người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Ông Trương Đình Trung (phường Sông Cầu) cho biết, ông có tàu neo đậu tại khu vực Vũng Chào từ trước khi bão vào. Sau bão, tàu ông bị sóng đánh trôi vào bờ, thủng tàu và hư hại máy móc; ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Cùng hoàn cảnh, ông Lê Minh Bài (phường Sông Cầu) cũng có tàu bị hư hỏng nặng khi đang neo đậu tại khu vực Vùng Chào. Tàu của ông bị sóng đánh nát mạn tàu và thủng đáy. Máy móc và nhiều vật dụng trên tàu bị hư hại hoàn toàn. Ông đang nỗ lực thu dọn vật dụng và sửa chữa tàu.

Theo ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu, bão số 13 làm khoảng 70 tàu thuyền (của ngư dân phường Sông Cầu và phường Xuân Đài) neo đậu tránh trú bão tại khu vực Vũng Chào bị hư hại nghiêm trọng. Địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và hỗ trợ phương tiện kéo giúp tàu thuyền cho người dân.

Ngoài ra, phường Sông Cầu còn có 60-70% lồng bè của người dân trên địa bàn bị hư hại sau bão số 13, trong đó có 1.600 lồng bè nuôi tôm hùm thiệt hại.

Ấm áp nghĩa tình hướng về đồng bào vùng bão

Sau khi cơn bão số 13 đi qua, nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng nặng nề gây thiệt hại về tài sản, làm ngập hàng trăm ngôi nhà. Hướng về vùng tâm bão, sáng 8/11, Ban Phụ nữ và Ban Thanh niên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm giúp người dân vùng thiệt hại.

Tại trụ sở Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (phường Buôn Ma Thuột), ngay từ sáng sớm, không khí chuẩn bị trở nên nhộn nhịp. Từng bao gạo, thùng mì tôm, sữa, nước lọc, bộ quần áo, thuốc men, dầu gió... được người dân, cán bộ, chiến sỹ mang đến ủng hộ với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Người dân, cán bộ, chiến sỹ tại phía Tây Đắk Lắk ủng hộ các nhu yếu phẩm với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào vùng lũ. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Chị Lê Thị Thúy Anh (trú tại phường Buôn Ma Thuột) cho biết, thương bà con phía Đông của tỉnh đang chịu khổ, gia đình chị mang đến mì tôm, quần áo... để hỗ trợ người dân. Hy vọng chút tấm lòng của mình sẽ giúp họ vơi bớt phần nào khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Ban Thanh niên, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, thời gian tiếp nhận kéo dài từ sáng 8/11 đến hết ngày 10/11. Các nhu yếu phẩm được vận động bao gồm: gạo, mì tôm, nước uống, quần áo, thuốc men và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu... Toàn bộ nhu yếu phẩm quyên góp sẽ được tổng hợp, phân loại và chuyển đến tay người dân trước ngày 12/11, đảm bảo kịp thời hỗ trợ các hộ còn khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Bên cạnh hoạt động quyên góp, ủng hộ, cũng trong sáng 8/11, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã lên đường đến Trường Tiểu học Phú Mỡ, xã Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhà trường sớm ổn định điều kiện học tập cho học sinh.

Việc phát động quyên góp và trực tiếp tham gia giúp dân dọn dẹp trường lớp không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, mà còn là trách nhiệm của lực lượng công an trong việc chung tay cùng chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ, ngày 7/11, bão số 13 và mưa lớn đã gây thiệt hại lớn về sản xuất và cơ sở hạ tầng. Toàn tỉnh có 3 người chết, 6 người bị thương; 25 nhà sập hoàn toàn; 4.539 nhà bị tốc mái; 5.501 lượt nhà bị ngập nước; 26 điểm trường bị ảnh hưởng, với 73 phòng học, gần 1.000m tường rào bị hư hỏng, sập đổ; hơn 5.636 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng...

Trước đó, nhằm hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 30 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương. Bên cạnh đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phân bổ 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Ngoài nguồn lực từ Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng chủ động kết nối, vận động nguồn lực, hỗ trợ bà con vùng lũ. Sự chung tay, chia sẻ kịp thời về vật chất và tinh thần đã góp phần thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, đoàn kết của người dân Đắk Lắk cùng hướng về vùng bão bằng tất cả tấm lòng./.

Đắk Lắk: Ngập cục bộ do mưa lớn và xả lũ hồ thủy lợi Ea Súp Thượng Do thuộc vùng trũng, khi mưa lớn kéo dài, nước trên thượng nguồn chảy về cùng với hồ thủy lợi Ea Súp Thượng xả lũ khiến địa bàn xã Ea Rốk ngập nước, gần như 35/35 thôn, buôn đều bị cô lập.