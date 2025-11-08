Khắc phục bão số 13: Đắk Lắk chi 35 tỷ đồng hỗ trợ xã, phường thiệt hại nặng

Sáng 8/11, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái vừa ký và ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 13 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk bổ sung 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để hỗ trợ cho các xã, phường bị thiệt hại nặng nề trong bão. Có 17 xã, phường tại khu vực phía Đông tỉnh được nhận hỗ trợ.

Cụ thể, xã Xuân Lãnh 5 tỷ đồng; các xã Xuân Lộc, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Phú Mỡ... nhận hỗ trợ 2 tỷ đồng...

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường triển khai nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Công nhân ngành điện tỉnh Đắk Lắk chạy đua thời gian, khôi phục điện cho khách hàng. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản, nhà cửa, hoa màu và công trình hạ tầng tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là khu vực phía Đông.

Tính đến 16 giờ, ngày 7/11, toàn tỉnh có 3 người chết, 6 người bị thương; 25 nhà sập hoàn toàn; 4.539 nhà bị tốc mái; 5.501 lượt nhà bị ngập nước; 26 điểm trường bị ảnh hưởng, với 73 phòng học, gần 1.000m tường rào bị hư hỏng, sập đổ; hơn 5.636 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng... ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Việc kịp thời hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất sau bão./.

