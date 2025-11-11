Trung Quốc: Đài Loan sơ tán hơn 3.000 người trước khi bão Fung-wong đổ bộ

Ngày 11/11, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã phát cảnh báo trên đất liền và tiến hành sơ tán hơn 3.000 người trước khi bão Fung-wong đổ bộ.

Dù cơn bão đang suy yếu nhưng dự báo sẽ mang theo lượng mưa lớn tại bờ Đông nhiều núi của hòn đảo.

Bão Fung-wong dự kiến sẽ đổ vào bờ Tây Nam Đài Loan, gần cảng lớn Cao Hùng vào ngày 12/11, sau khi hoành hành tại Philippines khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Sau đó, bão có thể quét qua phía Nam Đài Loan và tiến ra Thái Bình Dương, dọc theo các huyện dân cư thưa thớt như Đài Đông và Hoa Liên.

Chính quyền Đài Loan cảnh báo người dân không nên đi đến các vùng núi, bờ biển hoặc khu vực nguy hiểm khác.

Chính quyền đã sơ tán dân cư tại thị trấn Guangfu, nơi xảy ra trận lũ chết người trước đó. Tổng cộng 3.337 người tại 4 huyện và thành phố đã được đưa đến nơi an toàn. Các trường học và cơ quan tại Hoa Liên và huyện lân cận Nghi Lan đều đóng cửa trong ngày 11/11.

Trước đó, siêu bão Fung-wong đã rời khu vực Tây Bắc Philippines tiến vào Biển Đông, sau khi gây ra lũ lụt, sạt lở đất, làm mất điện trên nhiều tỉnh, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 1,4 triệu người phải di tản.

Trước khi bão đổ bộ, Philippines đã sơ tán hơn 1,4 triệu người, trong đó khoảng 240.000 người vẫn ở lại các trung tâm sơ tán tính đến ngày 11/11. Ít nhất 132 ngôi làng ở miền Bắc bị ngập, nhiều người bị mắc kẹt trên mái nhà và hơn 4.100 ngôi nhà bị hư hỏng.

Giới chức Philippines cho biết các trường học và hầu hết cơ quan chính phủ đóng cửa vào ngày 10 và 11/11. Hơn 325 chuyến bay nội địa và 61 chuyến quốc tế bị hủy, hơn 6.600 hành khách và nhân viên cảng bị mắc kẹt do biển động./.

Bão Fung-wong đi vào Biển Đông, Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp Trung tâm chỉ huy phòng chống lũ, hạn hán và gió bão tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu các khu vực trong tỉnh tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm, chủ động triển khai biện pháp ứng phó.

