Bão Fung-wong đi vào Biển Đông, Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Chính quyền tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc sáng 10/11 đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp ở cấp 4 về gió mạnh, sau khi siêu bão Fung-wong (Việt Nam gọi là bão số 14) tiến vào Biển Đông.

Theo Cơ quan Khí tượng Quảng Đông, đây là cơn bão thứ 26 trong năm nay đối với Trung Quốc và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 30 km/h.

Dự báo, siêu bão sẽ ảnh hưởng đáng kể đến vùng biển ven bờ Quảng Đông trong vài ngày tới. Trong 2 ngày 11-12/11, các khu vực phía Đông của tỉnh này sẽ có mưa từ nhẹ đến to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão.

Trung tâm chỉ huy phòng chống lũ, hạn hán và gió bão tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu các khu vực trong tỉnh tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm, chủ động triển khai biện pháp ứng phó và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp đối với bão, trong đó cấp I là mức nghiêm trọng nhất.

Cùng ngày, chính quyền huyện Hoa Liên ở miền Đông Đài Loan (Trung Quốc) ra lệnh tạm đóng cửa trường học và cơ quan công sở, đồng thời yêu cầu sơ tán cư dân tại một số khu vực do siêu bão Fung-wong đang tiến gần.

Tại Hoa Liên, cư dân làng Guangfu và khoảng 10 cộng đồng lân cận được khuyến cáo di chuyển đến nơi an toàn. Các tuyến phà giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục đã tạm ngừng hoạt động khi bão cách đảo Đài Loan khoảng 500 km về phía Nam.

Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan, dự báo bão sẽ suy yếu khi tiếp cận đảo song vẫn gây mưa to trên diện rộng.

Trước đó, siêu bão Fung-wong đã hoành hành khắp miền Bắc và miền Trung Philippines trước khi rời đất liền vào sáng 10/11 và tiến vào Biển Đông. Tính đến ngày 10/11, giới chức quốc gia Đông Nam Á này cho biết bão đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người phải sơ tán và gây ngập lụt diện rộng.

Siêu bão Fung-wong là cơn bão thứ 21 ảnh hưởng tới Philippines trong năm nay và được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay mà quốc gia Đông Nam Á này phải hứng chịu.

Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến bão hình thành với cường độ mạnh và diễn biến nhanh hơn, gây khó khăn cho công tác phòng chống thiên tai./.

