Ngày 9/11, siêu bão Fung-wong đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán khi mưa gió từ bão càn quét khu vực trung tâm và phía đông Philippines

Bản tin 60s ngày 10/11/2025 gồm những nội dung sau:

Siêu bão Fung-wong tàn phá Luzon, hơn 1 triệu người Philippines sơ tán.

Bão Fung-wong giảm cấp đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 14.

Hơn 200 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Khởi tố một phụ nữ chặn đường phơi thóc khiến người đi đường tử nạn.

Hành trình Cảnh sát giao thông hộ tống 5 bộ phận tạng hiến tặng cứu người.

Quốc vương Campuchia tặng 2 dinh thự cho chính phủ làm bảo tàng quốc gia.

Ukraine lên phương án tiêu diệt 50.000 quân Nga ở Pokrovsk.

NATO thiếu vũ khí vì chính phủ Mỹ đóng cửa./.