Bão Fung-wong đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 14

Bản tin 60s ngày 10/11/2025 gồm những nội dung sau:
Bão Fung-wong giảm cấp đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 14.
Siêu bão Fung-wong tàn phá Luzon, hơn 1 triệu người Philippines trốn chạy.
Hơn 200 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Khởi tố một phụ nữ chặn đường phơi thóc khiến người đi đường tử nạn.
Hành trình Cảnh sát giao thông hộ tống 5 bộ phận tạng hiến tặng cứu người.
Quốc vương Campuchia tặng 2 dinh thự cho chính phủ làm bảo tàng quốc gia.
Ukraine lên phương án tiêu diệt 50.000 quân Nga ở Pokrovsk.
NATO thiếu vũ khí vì chính phủ Mỹ đóng cửa./.