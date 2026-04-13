Trung Quốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị bệnh parkinson

Trong bối cảnh già hóa dân số tại Trung Quốc, bệnh parkinson đang trở thành căn bệnh mạn tính phổ biến ở người cao tuổi.

Trước thực tế này, bệnh viện Tuyên Vũ thuộc Đại học Y Thủ đô tại Bắc Kinh đã triển khai nền tảng “bác sỹ số” đầu tiên của quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành riêng cho căn bệnh này.

Được xây dựng trên nền tảng dữ liệu lâm sàng và tài liệu y học, hệ thống hướng tới mục tiêu giảm tải các cuộc tư vấn lặp lại, đồng thời giúp bệnh nhân tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy một cách thuận tiện hơn.

Dưới sự dẫn dắt của nhóm nghiên cứu parkinson của bệnh viện, hệ thống AI tích hợp hơn 20 năm dữ liệu nghiên cứu lâm sàng của bệnh viện Tuyên Vũ, bao gồm hồ sơ bệnh án, công trình nghiên cứu, báo cáo chuyên môn và tài liệu giáo dục, cùng các tài liệu học thuật đã được bình duyệt.

Theo ông Trần Bưu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị parkinson của bệnh viện, hệ thống AI có thể xử lý tới 90% các câu hỏi thường gặp của bệnh nhân, qua đó giúp các bác sỹ tập trung nhiều hơn vào những ca bệnh phức tạp.

Sử dụng điện thoại thông minh, người bệnh có thể đặt câu hỏi cho “bác sỹ số” về bệnh parkinson và nhận được các câu trả lời dựa trên cơ sở khoa học. Dù có khả năng xử lý hiệu quả các thắc mắc chung, hệ thống không đưa ra khuyến nghị điều trị cụ thể, qua đó đảm bảo quyền quyết định lâm sàng vẫn thuộc về đội ngũ bác sỹ. Nền tảng này cũng tích hợp liên kết trực tiếp tới dịch vụ bệnh viện trực tuyến để đặt lịch khám và cấp phát đơn thuốc.

Trong tương lai, nền tảng được kỳ vọng sẽ tích hợp với các thiết bị đeo thông minh nhằm hỗ trợ hướng dẫn dùng thuốc, phục hồi chức năng, chăm sóc hằng ngày và hỗ trợ tâm lý, qua đó xây dựng mô hình đồng hành chăm sóc toàn diện, lâu dài giữa các bệnh nhân và đội ngũ bác sỹ./.

