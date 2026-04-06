Indonesia: Hàng chục học sinh nhập viện sau bữa ăn miễn phí

Ngày 6/4, hàng chục học sinh tại Đông Jakarta đã phải nhập viện sau khi ăn các suất ăn trong chương trình bữa ăn miễn phí của chính phủ, làm dấy lên lo ngại mới về an toàn thực phẩm trong một trong những chính sách xã hội lớn nhất của Indonesia.

Giới chức Jakarta xác nhận có 72 học sinh bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng các suất ăn được phân phối từ một bếp trung tâm tại khu vực Duren Sawit. Các em xuất hiện triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và chóng mặt chỉ sau một thời gian ngắn ăn trưa.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa các học sinh tới bệnh viện để theo dõi và điều trị, đồng thời tiến hành điều tra nguồn thực phẩm và quy trình chế biến. Hoạt động phân phối từ cơ sở liên quan đã tạm thời bị đình chỉ trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Vụ việc tiếp tục làm gia tăng áp lực đối với chương trình bữa ăn miễn phí quy mô quốc gia, vốn được triển khai từ đầu năm 2025 nhằm cải thiện dinh dưỡng và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Tuy nhiên, chương trình này đã nhiều lần vấp phải chỉ trích do các sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhiều địa phương.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân thường đến từ điều kiện vệ sinh kém, bảo quản thực phẩm không đảm bảo và áp lực hậu cần khi phải phục vụ số lượng lớn suất ăn mỗi ngày.

Trước đó, hàng nghìn học sinh trên toàn Indonesia đã từng bị ảnh hưởng bởi các sự cố tương tự, khiến dư luận đặt câu hỏi về năng lực kiểm soát chất lượng của hệ thống bếp tập trung và cơ chế giám sát an toàn thực phẩm.

Dù vậy, Chính phủ Indonesia vẫn khẳng định sẽ tiếp tục triển khai chương trình, nhấn mạnh rằng các sự cố chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số hàng triệu suất ăn đã được cung cấp, đồng thời cam kết siết chặt tiêu chuẩn an toàn trong thời gian tới./.

