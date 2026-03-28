3 yếu tố đơn giản giúp duy trì sức khỏe và tuổi thọ lâu dài

Những "liều thuốc” tốt nhất cho sức khỏe đôi khi không nằm trong những viên thực phẩm chức năng đắt tiền hay các phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ.

Thực tế, có ba điều đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện mỗi ngày - uống nước, ngủ đủ và đi bộ, lại chính là nền tảng quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Điều đáng nói là chúng hoàn toàn miễn phí, nhưng giá trị mang lại thì không hề nhỏ.

Nước - yếu tố nền tảng của sự sống và tuổi thọ

Nước chiếm phần lớn cơ thể con người và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống. Từ quá trình trao đổi chất, vận chuyển dưỡng chất cho đến đào thải độc tố, tất cả đều cần nước. Vì vậy, không quá khi nói rằng uống đủ nước chính là “liều thuốc” đơn giản mà hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe.

Thực tế, nhiều vấn đề trong cơ thể lại bắt nguồn từ việc thiếu nước mà chúng ta không nhận ra. Đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, cảm giác khát dần suy giảm theo thời gian. Điều này khiến không ít người rơi vào tình trạng thiếu nước kéo dài mà không hề hay biết. Khi đó, cơ thể có thể xuất hiện những biểu hiện như da khô, mệt mỏi, táo bón hoặc rối loạn bài tiết.

Nguy hiểm hơn, tình trạng mất nước có thể làm máu trở nên cô đặc, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông - yếu tố liên quan trực tiếp đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Với những người đã có bệnh lý tim mạch hoặc mạch máu não, việc thiếu nước lại càng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngay cả khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh, việc duy trì thói quen uống nước đều đặn vẫn rất cần thiết. Không nhất thiết phải đợi đến khi khát mới uống, bởi lúc đó cơ thể đã bắt đầu thiếu nước. Ngoài nước lọc, bạn cũng có thể bổ sung thêm từ trái cây, canh, súp… để giúp cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng.

Một điểm đáng chú ý là thời điểm uống nước cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của nó. Buổi sáng sau khi thức dậy, một cốc nước giúp kích thích hệ tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và quá trình bài tiết diễn ra trơn tru hơn.

Sau giấc ngủ trưa, cơ thể thường rơi vào trạng thái uể oải, việc uống nước - đặc biệt là một tách trà nhẹ, có thể giúp tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi.

Trước bữa tối, uống một ly nước giúp hỗ trợ thận và bàng quang đào thải độc tố, đồng thời góp phần phòng ngừa sỏi. Và trước khi đi ngủ, một lượng nước vừa phải có thể giúp cân bằng dịch cơ thể, hạn chế tình trạng máu cô đặc - yếu tố liên quan đến các biến cố tim mạch xảy ra vào ban đêm. Tất nhiên, bạn cũng nên điều chỉnh lượng nước phù hợp để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

(Ảnh: iStock)

Giấc ngủ - “liều thuốc bổ” không thể thay thế

Nếu nước là nền tảng của sự sống, thì giấc ngủ chính là quá trình “bảo trì” quan trọng nhất của cơ thể. Trong khi ngủ, não bộ và các cơ quan không ngừng làm việc để phục hồi và tái tạo. Đây là lúc cơ thể sửa chữa tổn thương, cân bằng nội tiết và củng cố hệ miễn dịch.

Một giấc ngủ ngon có thể giúp xua tan mệt mỏi, cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tập trung. Ngược lại, thiếu ngủ kéo dài không chỉ khiến bạn uể oải mà còn làm suy giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Trong dưỡng sinh, thời điểm đi ngủ cũng được xem là yếu tố quan trọng. Nhiều quan niệm cho rằng nên bắt đầu nghỉ ngơi từ khoảng 21-23h và đi vào giấc ngủ trước nửa đêm. Đây là thời điểm cơ thể dễ dàng chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi sâu, giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Buổi sáng, việc thức dậy sớm - khoảng 5h, giúp cơ thể khởi động một cách tự nhiên, đồng thời tạo điều kiện để duy trì nhịp sinh học ổn định. Nếu hôm trước ngủ muộn, bạn vẫn có thể bù lại bằng một giấc ngủ trưa ngắn để cơ thể hồi phục.

Tư thế ngủ cũng là yếu tố thường bị bỏ qua. Nằm nghiêng, co nhẹ cơ thể - giống hình dáng cánh cung, giúp giảm áp lực lên các cơ quan và tạo cảm giác dễ chịu hơn. Đặc biệt, nằm nghiêng bên phải có thể giảm áp lực lên tim, giúp giấc ngủ sâu và ổn định hơn.

Về thời lượng, người trung niên và cao tuổi không cần ngủ quá nhiều. Khoảng 5,5-7 tiếng mỗi đêm là mức hợp lý. Ngủ quá ít hay quá nhiều đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, thậm chí liên quan đến suy giảm trí nhớ và nguy cơ tử vong sớm. Điều quan trọng không chỉ là số giờ ngủ, mà là chất lượng giấc ngủ - ngủ sâu và đều đặn.

(Ảnh: Getty images)

Đi bộ - “liều thuốc trường thọ” dễ thực hiện nhất

Không cần đến những bài tập phức tạp hay phòng gym hiện đại, đi bộ - hoạt động đơn giản nhất, lại được xem là một trong những hình thức vận động hiệu quả nhất. Đây là thói quen mà bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể bắt đầu.

Đi bộ giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đối với người trung niên và cao tuổi, lợi ích này càng trở nên rõ rệt.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người duy trì thói quen đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày có khả năng sống thọ cao hơn đáng kể so với những người ít vận động. Điều này không chỉ đến từ việc cải thiện thể lực, mà còn từ việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Đi bộ cũng là cách đơn giản để phòng ngừa bệnh tim mạch - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong hiện nay. Khi bạn di chuyển đều đặn, tim hoạt động hiệu quả hơn, mạch máu linh hoạt hơn và huyết áp được kiểm soát tốt hơn.

Không chỉ vậy, đi bộ còn có tác động tích cực đến hệ xương. Khi cơ thể vận động, xương được “kích thích” chịu lực ở mức vừa phải, từ đó giúp duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương - vấn đề phổ biến ở người lớn tuổi.

Một điểm thú vị là đi bộ không đòi hỏi điều kiện đặc biệt. Bạn có thể đi trong công viên, trên vỉa hè, hoặc thậm chí là quanh nhà. Quan trọng nhất là duy trì sự đều đặn và phù hợp với thể trạng của mình./.

