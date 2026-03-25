Châu Phi kêu gọi tăng cường hành động nhằm chấm dứt bệnh lao

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC) ngày 24/3 kêu gọi các nước trên lục địa Đen tăng cường phối hợp hành động nhằm chấm dứt bệnh lao, trong bối cảnh căn bệnh này tiếp tục ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng và tình hình kinh tế-xã hội châu Phi.



Lời kêu gọi trên được đưa ra nhân dịp Ngày Thế giới phòng chống lao (ngày 24/3 hằng năm). Trong tuyên bố công bố cùng ngày, ACDC cho biết mỗi năm có hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, trong đó châu Phi là một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nhất.

Cơ quan này nhấn mạnh việc tăng cường phát hiện sớm, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và xóa bỏ kỳ thị đối với người mắc bệnh là những yếu tố then chốt để loại trừ bệnh lao trên toàn lục địa.

ACDC khẳng định không nên để ai tử vong bởi một căn bệnh có thể điều trị được, đồng thời tái khẳng định cam kết hướng tới mục tiêu châu Phi không còn bệnh lao trong tương lai.



Tổng Giám đốc ACDC Jean Kaseya cho biết bệnh lao gây thiệt hại cho châu Phi ước tính tới 25 tỷ USD mỗi năm do dịch bệnh làm mất năng suất lao động, gây áp lực cho hệ thống y tế và khó khăn về tài chính đối với các hộ gia đình.

Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường đầu tư trong nước, củng cố hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực giám sát dịch tễ và khẩn trương thu hẹp khoảng cách trong việc phát hiện ca bệnh.



Năm nay, Ngày Thế giới phòng chống lao được tổ chức với chủ đề “Có! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao", kêu gọi vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của các chính phủ, tăng cường đầu tư trong nước và quốc tế, cũng như thúc đẩy hợp tác đa ngành.

Theo số liệu gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong do bệnh lao ở châu Phi đã giảm mạnh kể từ năm 2015, mặc dù châu lục này vẫn chưa đạt một số mục tiêu đề ra. Mục tiêu chấm dứt bệnh lao, cùng với HIV/AIDS và sốt rét vào năm 2030, đã được các nước châu Phi đặt ra trong Tuyên bố Abuja năm 2013.



Bệnh lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, thường ảnh hưởng đến phổi và lây truyền qua không khí khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc khạc nhổ.

Các triệu chứng phổ biến gồm ho kéo dài, đau ngực, suy nhược, sụt cân, sốt và đổ mồ hôi ban đêm. Theo ACDC, bệnh có thể điều trị hiệu quả và có khả năng chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị kịp thời./.

