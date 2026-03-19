Hội chứng ngồi quá lâu - căn bệnh thầm lặng của dân văn phòng

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người bắt đầu ngày làm việc bằng việc ngồi xuống bàn máy tính và gần như giữ nguyên tư thế đó suốt nhiều giờ liền.

Công việc văn phòng, học tập trực tuyến, thói quen giải trí bằng điện thoại hay xem phim sau giờ làm khiến thời gian ngồi của con người ngày càng kéo dài.

Điều đáng nói là ít ai nhận ra rằng việc ngồi quá lâu đang trở thành một vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Nhiều chuyên gia y tế gọi đây là “căn bệnh thầm lặng của dân văn phòng” trong thế kỷ 21.

Thực tế, cơ thể con người không được thiết kế để ngồi bất động trong thời gian dài. Khi chúng ta ngồi liên tục nhiều giờ, các cơ bắp ít vận động, quá trình trao đổi chất chậm lại và tuần hoàn máu cũng bị ảnh hưởng. Tình trạng này lâu dài có thể dẫn đến một loạt vấn đề sức khỏe, từ đau nhức cơ xương đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Những cơn đau quen thuộc của dân văn phòng

Một trong những biểu hiện phổ biến nhất của hội chứng ngồi lâu là đau cổ và vai gáy. Khi làm việc với máy tính, nhiều người có xu hướng cúi đầu về phía trước hoặc khom lưng mà không nhận ra. Tư thế sai kéo dài khiến phần cổ và vai phải chịu áp lực lớn.

Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến Hội chứng cổ công nghệ - tình trạng ngày càng phổ biến ở những người sử dụng thiết bị điện tử thường xuyên. Người mắc hội chứng này thường cảm thấy căng cứng vùng cổ, đau vai, thậm chí đau đầu và tê cánh tay.

Không chỉ ảnh hưởng đến cổ và vai, việc ngồi lâu còn tác động đến cột sống. Khi ngồi sai tư thế, áp lực dồn lên phần thắt lưng khiến cột sống dễ bị tổn thương. Nhiều nhân viên văn phòng thường xuyên than phiền về tình trạng đau lưng kéo dài, và trong một số trường hợp nặng có thể dẫn đến Thoát vị đĩa đệm. Đây là một bệnh lý khá nghiêm trọng, có thể gây đau lan xuống chân và ảnh hưởng đến khả năng vận động nếu không được điều trị kịp thời.

Ảnh hưởng âm thầm đến hệ tuần hoàn

Bên cạnh các vấn đề về xương khớp, ngồi quá lâu còn ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn. Khi cơ thể ít vận động, máu lưu thông chậm hơn, đặc biệt ở vùng chân. Điều này có thể khiến chân bị tê hoặc sưng sau nhiều giờ làm việc liên tục. Trong một số trường hợp hiếm nhưng nguy hiểm, việc ngồi lâu có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch, còn gọi là Huyết khối tĩnh mạch sâu. Đây là tình trạng cần được phát hiện sớm vì có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng.

Khi việc ngồi lâu ảnh hưởng đến chuyển hóa cơ thể

Một vấn đề khác ít được chú ý là tác động của việc ngồi lâu đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Khi vận động ít, cơ thể tiêu hao ít năng lượng hơn, khiến lượng calo dư thừa dễ tích tụ dưới dạng mỡ. Vì vậy, nhiều nghiên cứu cho thấy những người ngồi quá lâu mỗi ngày có nguy cơ cao hơn mắc Béo phì và các rối loạn chuyển hóa. Việc ít vận động cũng làm tăng nguy cơ mắc Tiểu đường tuýp 2 và các bệnh tim mạch trong dài hạn.

Sức khỏe tinh thần cũng chịu tác động

Ngoài những tác động về thể chất, thói quen ngồi lâu còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Khi làm việc liên tục trước màn hình máy tính mà không nghỉ ngơi, não bộ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Nhiều người cảm thấy giảm khả năng tập trung, dễ cáu gắt hoặc kiệt sức vào cuối ngày. Về lâu dài, tình trạng này có thể góp phần làm tăng nguy cơ Stress hoặc rối loạn giấc ngủ.

Điều đáng chú ý là hội chứng ngồi lâu không chỉ xảy ra ở nhân viên văn phòng. Học sinh, sinh viên, người làm việc tự do hay thậm chí những người làm việc tại nhà cũng có thể gặp tình trạng này. Với sự phổ biến của công nghệ và công việc trực tuyến, thời gian ngồi của con người ngày càng tăng lên mà đôi khi chúng ta không nhận ra.

Những thay đổi nhỏ giúp bảo vệ sức khỏe

Tuy nhiên, tin tốt là những tác động tiêu cực của việc ngồi lâu hoàn toàn có thể được hạn chế nếu thay đổi một vài thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Trước hết, các chuyên gia khuyến khích mỗi người nên đứng dậy vận động sau khoảng 30 đến 60 phút làm việc. Chỉ cần đi lại vài phút, vươn vai hoặc thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản cũng có thể giúp cơ thể thư giãn và cải thiện tuần hoàn máu.

Tư thế ngồi cũng đóng vai trò quan trọng. Khi làm việc, lưng nên giữ thẳng, vai thả lỏng và màn hình máy tính đặt ngang tầm mắt để tránh cúi đầu quá nhiều. Ghế làm việc cần có phần tựa lưng tốt để hỗ trợ cột sống. Một số văn phòng hiện nay đã bắt đầu sử dụng bàn làm việc có thể điều chỉnh độ cao, cho phép nhân viên thay đổi giữa tư thế ngồi và đứng trong ngày.

Cân bằng giữa công việc và vận động

Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen vận động sau giờ làm cũng rất cần thiết. Những hoạt động đơn giản như đi bộ, đạp xe hoặc tập thể dục nhẹ nhàng có thể giúp cơ thể phục hồi sau nhiều giờ ngồi làm việc. Điều quan trọng là giữ cho cơ thể luôn vận động đều đặn, thay vì chỉ tập luyện một cách ngắt quãng.

Trong xã hội hiện đại, công việc văn phòng và các thiết bị công nghệ gần như không thể tách rời khỏi cuộc sống. Vì vậy, thay vì cố gắng tránh hoàn toàn việc ngồi lâu, điều cần thiết là học cách cân bằng giữa làm việc và vận động. Chỉ cần chú ý hơn đến tư thế và dành thời gian cho những khoảng nghỉ ngắn trong ngày, mỗi người đã có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan.

Hội chứng “ngồi quá lâu” có thể không gây ra hậu quả ngay lập tức, nhưng những tác động tích lũy theo thời gian lại không hề nhỏ. Nhận thức rõ về vấn đề này và thay đổi thói quen sinh hoạt từ sớm chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào màn hình và công việc bàn giấy./.

Tác động tiêu cực của việc ngồi lâu liên quan suy giảm nhận thức Nghiên cứu trên tạp chí Alzheimer’s & Dementia chỉ ra thời gian ngồi kéo dài có thể dẫn đến teo não và suy giảm nhận thức - đặc biệt là ở vùng liên quan đến trí nhớ bất chấp cường độ tập luyện.