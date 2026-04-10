Trạm Dịch vụ y tế hữu nghị biên giới Trung-Việt chính thức đi vào hoạt động

Ngày 10/4, Trạm Dịch vụ y tế hữu nghị biên giới Trung-Việt đã được khánh thành và đi vào hoạt động tại thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ y tế xuyên biên giới tại địa phương.

Trạm dịch vụ tập trung giải quyết khó khăn trong khám chữa bệnh cho người dân hai nước, ưu tiên các chuyên khoa như y học cổ truyền và phục hồi chức năng; đồng thời triển khai các kỹ thuật như châm cứu, giác hơi, ngải cứu.

Bên cạnh đó, trạm thường xuyên tổ chức hoạt động khám chữa bệnh xuyên biên giới, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, khám miễn phí.

Cơ sở này cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như biên phòng, hải quan tại Thủy Khẩu để tối ưu hóa quy trình vận chuyển, cấp cứu và khám chữa bệnh cho bệnh nhân xuyên biên giới, bảo đảm thông suốt “hành lang cứu sinh."

Ông Bế Kim Bảo, phụ trách trạm y tế, cho biết đơn vị đã bố trí hệ thống dịch song ngữ Trung-Việt tại các khu vực chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa nhân viên y tế và người bệnh Việt Nam.

Trạm cũng thiết lập hợp tác với cơ sở y tế địa phương nhằm xây dựng cơ chế chuyển tuyến hai chiều, mở rộng hợp tác y tế xuyên biên giới.

Thủy Khẩu nằm sát biên giới Việt Nam với chiều dài đường biên khoảng 41km. Số lượng bệnh nhân Việt Nam đến khám tại Trung tâm Y tế thị trấn Thủy Khẩu tăng từ 342 lượt năm 2023 lên 717 lượt năm 2025, cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh xuyên biên giới ngày càng tăng.

Những năm gần đây, Quảng Tây đẩy mạnh hợp tác y tế với Việt Nam, triển khai tuyến cấp cứu xuyên biên giới “Tuyến sinh mệnh trực thông 1369”, đồng thời thành lập “Phòng bệnh Hữu nghị Trung-Việt” tại Bệnh viện Nhân dân Đông Hưng, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân Việt Nam.

Trong 5 năm qua, các cơ sở y tế khu vực biên giới Quảng Tây đã tiếp nhận hơn 53.000 lượt bệnh nhân Việt Nam đến khám chữa bệnh ngoại trú./.

