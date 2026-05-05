Tín hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai nước Nga và Nhật Bản

Nga đã bày tỏ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng Ngoại giao với Nhật Bản, trong một tín hiệu cho thấy khả năng nối lại đối thoại giữa hai nước.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước kể từ tháng 9/2021.

Phát biểu với báo giới ngày 5/5 sau chuyến thăm Nga, ông Muneo Suzuki, Thượng nghị sỹ Nhật Bản thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP), cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko đã đề cập khả năng tổ chức các cuộc gặp bên lề các sự kiện liên quan đến Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Philippines vào tháng 7 tới.

Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Nga, điều kiện để khôi phục đàm phán cấp bộ trưởng là Nhật Bản cần thực hiện “các biện pháp cụ thể” cho thấy nước này đã từ bỏ “chính sách thù địch với Nga.”

Quan hệ Nhật Bản-Nga đã xấu đi kể từ năm 2022, khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine trong khi Tokyo áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cùng Mỹ và các nước châu Âu. Dù vậy, một số kênh trao đổi ngoại giao giữa hai bên vẫn được duy trì.

Hiện hai nước vẫn tồn tại tranh chấp lãnh thổ liên quan nhóm đảo ngoài khơi Hokkaido, mà Nhật Bản gọi là “vùng lãnh thổ phương Bắc” trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril. Tranh chấp này khiến hai bên chưa thể ký kết hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt Thế chiến II.

Trước đó, Nga đã tạm đình chỉ các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của Nhật Bản, khiến quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Hiện hai bên cũng chưa có đối thoại chính trị cấp cao nào./.

Nga, Trung Quốc, Nhật Bản ủng hộ tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ-Iran Các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm ổn định khu vực Trung Đông.