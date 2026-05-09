Agribank trao 5 tỷ đồng an sinh tại Ninh Bình, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Đoàn công tác của Agribank đã có buổi làm việc và trao tặng 5 tỷ đồng an sinh xã hội cho tỉnh Ninh Bình vào chiều ngày 8/5 nhằm đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của định chế tài chính nhà nước hàng đầu chủ lực trong phát triển khu vực “tam nông,” tiên phong, bền bỉ thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, kiến tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Huy Tuấn - Bí thư tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính Ninh Bình đã mở ra không gian phát triển mới với quy mô diện tích trên 3.900 km², dân số hơn 4,4 triệu người, tạo nền tảng quan trọng để địa phương bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Ông Tuấn cho biết những năm gần đây, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, du lịch ngày càng khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển theo hướng nhanh, bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong những kết quả nổi bật đó có sự đồng hành trách nhiệm, hiệu quả của Agribank, thông qua việc cung ứng nguồn vốn tín dụng kịp thời, rộng khắp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và người dân mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế, việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, Agribank đã luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội với nhiều chương trình an sinh thiết thực, ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng và sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank cũng thông tin về tình hình kết quả hoạt động của Agribank, Tổng Giám đốc nhấn mạnh trong hành trình gần 40 năm xây dựng, phát triển, Agribank đã khẳng định rõ vị thế Ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu, tiên phong, chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn. Đến nay Agribank đang sở hữu những nền tảng nội lực vững chắc, với quy mô tổng tài sản đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng, nguồn vốn đạt 2,4 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng hơn 2 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng 65% tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Agribank hiện nay gồm 06 chi nhánh loại I, 31 chi nhánh loại II, 72 phòng giao dịch, số lượng cán bộ là hơn 1.800 người. Với lợi thế mạng lưới rộng các chi nhánh Agribank luôn nỗ lực đưa nguồn vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng đến tận nông thôn, các xã, giúp hàng nghìn hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh.

Tính đến ngày 30/4/2026, tổng quy mô hoạt động đạt 189.000 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn đạt 96.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 93.000 tỷ đồng, các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định.

Cùng với hoạt động kinh doanh, Agribank luôn xác định công tác an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh vì cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước. Hằng năm, Agribank dành khoảng 500-600 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước.

Riêng tại Ninh Bình, trong 5 năm qua, các chi nhánh Agribank trên địa bàn đã dành hơn 117 tỷ đồng phối hợp cùng địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ trang thiết bị cho trường học, cơ sở y tế; chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội trên địa bàn mà còn tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và những giá trị nhân văn bền vững mà Agribank luôn kiên trì vun đắp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Việc trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội, tài trợ thiết bị y tế đầu tư hệ thống chụp CT cho Bệnh viện Đa khoa Hoa Lư tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và cam kết đồng hành lâu dài của Agribank cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Trên nền tảng quan hệ gắn bó đó, Agribank mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030; ưu tiên nguồn lực tín dụng cho các chương trình, dự án trọng điểm, các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng của người dân, doanh nghiệp; đồng thời lan tỏa sâu rộng hơn nữa các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững. Qua đó, thêm một lần nữa khẳng định trách nhiệm, bản lĩnh và sứ mệnh của Agribank trong phụng sự nền kinh tế, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân./.

