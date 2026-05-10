Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026: Doanh nghiệp cùng thiết kế giải pháp

Chiều 10/5, tại tỉnh Điện Biên, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026: Vòng đối thoại địa phương tỉnh Điện Biên. Sự kiện nhằm tạo lập không gian đối thoại thực chất, đa chiều giữa doanh nghiệp tư nhân và chính quyền các cấp; thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển năng động, hiệu quả và bền vững - xứng đáng là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, Đặng Hồng Anh chia sẻ, với chủ đề xuyên suốt “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư,” diễn đàn năm nay chuyển từ tư duy “kiến nghị - tháo gỡ” sang mô hình “đồng kiến tạo chính sách.” Theo đó, doanh nghiệp không còn ngồi ở vị trí của người trình bày khó khăn, mà bước lên vị trí của người cùng thiết kế giải pháp. Nhà nước không còn chỉ ở vai người tiếp nhận và xử lý, mà cùng doanh nghiệp ngồi vào một bàn để kiến tạo thể chế. Đó là sự dịch chuyển từ đối thoại sang đồng hành, từ tháo gỡ sang tiên phong.

Theo ông Đặng Hồng Anh, để Điện Biên cất cánh cần phải xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý bằng không gian số. Chuyển đổi số chính là “đường bay thẳng” nhanh nhất để kinh tế Điện Biên vươn ra toàn cầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt, đã khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên năm 2025. Đồng thời, nhấn mạnh 3 trụ cột chiến lược của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 gồm: Phát triển nông nghiệp xanh, thông minh và tuần hoàn; phát triển du lịch lịch sử, sinh thái và nghỉ dưỡng chất lượng cao và phát triển năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược và đô thị hiện đại.

Để hiện thực hóa các định hướng này, tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh thu hút và triển khai nhiều dự án động lực quy mô lớn trong các lĩnh vực du lịch, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và hạ tầng hiện đại. Những dự án sẽ tạo dư địa tăng trưởng mới đồng thời từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững, mở ra không gian phát triển mới cho Điện Biên trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đồng hành, đầu tư lâu dài tại Điện Biên; cùng tỉnh khai thác hiệu quả các tiềm năng khác biệt, biến khó khăn thành cơ hội, biến khát vọng thành động lực phát triển.

Điện Biên cam kết tiếp tục đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo tinh thần “nhanh hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.”

Diễn đàn VPSF 2026 - Phiên đối thoại tỉnh Điện Biên diễn ra với 2 nội dung chính gồm: Tham luận chuyên đề và đối thoại mở. Tại phần tham luận, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực về khơi thông nguồn lực kinh tế tư nhân; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, phát triển cây cà phê; xây dựng sinh kế bền vững cho người yếu thế trong kỷ nguyên số…

Ở phần đối thoại mở, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân tỉnh Điện Biên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở với lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các chuyên gia. Các ý kiến tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm: Cải cách thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn về vốn, quỹ hỗ trợ và quỹ đất sản xuất; phát triển hạ tầng dùng chung, kết nối chuyên gia phục vụ kinh tế tư nhân; đồng thời xây dựng cơ chế đào tạo theo nhu cầu thực tiễn và thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao cho các ngành chiến lược của tỉnh.

Các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đại diện các sở, ngành và các chuyên gia trực tiếp trao đổi, giải đáp và làm rõ trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đồng hành cùng doanh nghiệp./.

