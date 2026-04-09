Bộ Tài chính đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân

Ngày 9/4, Bộ Tài chính cho biết với vai trò là đơn vị tham mưu chiến lược trong việc đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngay từ đầu năm, đơn vị đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026. Trên cơ sở này, Bộ đã kịp thời ban hành Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa đầy đủ và đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo nền tảng vững chắc cho việc tổ chức triển khai thống nhất tại các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, với tư cách là cơ quan đầu mối tham mưu triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính đã hoàn tất xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị về kết quả thực hiện trong năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, Bộ cũng tích cực tổng hợp thông tin và đề xuất định hướng điều hành hiệu quả phục vụ cho các phiên họp định kỳ của Ban Chỉ đạo.

Về tình hình phát triển doanh nghiệp thực tế, bức tranh kinh tế trong quý 1 ghi nhận những tín hiệu rất khả quan với hơn 91.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Quy mô này đã vượt qua số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 88,5 nghìn đơn vị, phản ánh sự hồi phục tích cực của niềm tin kinh doanh. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt mức gần 568 nghìn tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước, minh chứng cho sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển của môi trường đầu tư trong nước dưới tác động của các chính sách hỗ trợ kịp thời.

Cũng trong giai đoạn này, Bộ Tài chính cho hay đã tập trung nghiên cứu và báo cáo Lãnh đạo Chính phủ về việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với loại hình kinh doanh cá thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh phát triển bền vững. Ngành Tài chính đã hoàn thành báo cáo tổng kết tình hình triển khai Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025. Song song đó, Bộ đã thực hiện tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh.

Đặc biệt, việc ban hành Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp theo dõi, đánh giá kịp thời thực trạng hoạt động, từ đó đưa ra các quyết định điều hành chính xác và hiệu quả hơn. Những nỗ lực này khẳng định cam kết của ngành Tài chính trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ rào cản và thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển./.

