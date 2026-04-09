Đẩy mạnh hoàn thiện chính sách tài chính và các nội dung cho kỳ họp Quốc hội

Ngày 9/4, Bộ Tài chính cho biết đã chủ động bám sát Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh và kế hoạch công tác năm để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiện toàn hệ thống thể chế tài chính quốc gia.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được tập trung thực hiện là công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI. Tại kỳ họp này, Bộ Tài chính được giao chủ trì tới 9 trên tổng số 32 nội dung Chính phủ trình Quốc hội, chiếm tỷ lệ 28,12%, đây là mức cao nhất trong số các bộ, ngành hiện nay.

Trước yêu cầu cao về cả chất lượng và tiến độ, lãnh đạo Bộ đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị ưu tiên tối đa nguồn lực, tăng cường phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu. Đến nay, các báo cáo chuyên đề đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng trình Chính phủ để gửi Quốc hội theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chủ động báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026 nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế. Cụ thể, Bộ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Song song đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị rút khỏi chương trình đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường cùng Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường đồng thời đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ xin rút dự án Luật Quản lý nợ công sửa đổi.

Về kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ tính riêng trong quý 1, Bộ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 22 Nghị định và trực tiếp ban hành theo thẩm quyền 31 Thông tư chuyên ngành. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Bộ vẫn còn 31 đề án đang trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, trong đó bao gồm 11 đề án đang hoàn chỉnh theo ý kiến chỉ đạo và 20 đề án mới trình hoặc trình lại, cùng với 06 Thông tư chuyên ngành đang trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh công tác xây dựng thể chế, việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo số liệu thống kê trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, khối lượng công việc từ đầu năm đến nay là rất lớn với tổng cộng 273 nhiệm vụ được giao. Tính đến hết ngày 31/3, Bộ Tài chính đã hoàn thành 139 nhiệm vụ và đang tích cực triển khai 121 nhiệm vụ khác trong thời hạn quy định. Đối với 13 nhiệm vụ còn lại, cơ quan này đang tập trung dồn lực để sớm hoàn thành dứt điểm, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong công tác điều hành chính sách tài chính quốc gia. Những kết quả tích cực trong quý đầu năm là tiền đề quan trọng để ngành tài chính tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tham mưu và thực thi chính sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đồng thời triển khai hiệu quả các Nghị quyết số 69-NQ/TW (2025) về các chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật./.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh công việc nhiều, vừa cấp bách, vừa lâu dài, các thành viên Chính phủ khẩn trương bắt tay ngay vào công việc.