Đồng chí Ngô Văn Tuấn chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chiều ngày 8/4, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị bàn giao công tác giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác cán bộ và định hướng phát triển của ngành Tài chính trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới. Phó Thủ tướng khẳng định đây là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng để đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng gửi lời tri ân chân thành tới tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Đây đều là những đồng chí, đồng nghiệp đã luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành cùng ông vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong suốt thời gian công tác, tạo nên sức mạnh tập thể đáng trân trọng và đáng tự hào.

Nhìn ngược lại thời gian nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính vào cuối tháng 11/2024, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết đây là thời điểm đặc biệt khi cả hệ thống chính trị đang triển khai mạnh mẽ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Bộ Tài chính khi đó phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ kiện toàn tổ chức đến đảm bảo nguồn lực tài chính cho các chương trình cải cách lớn trên phạm vi cả nước.

Trong bối cảnh nhiều áp lực, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực bền bỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, thời gian gấp rút đòi hỏi sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống để đạt được kết quả tích cực, toàn diện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng xúc động chia sẻ, có những thời điểm cán bộ ngành Tài chính phải làm việc xuyên đêm, liên tục đi công tác, đối mặt với nhiều quyết định khó khăn. Tuy vậy, điều đọng lại không phải là áp lực mà chính là tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và ý thức trách nhiệm cao của mỗi cá nhân trong toàn ngành.

“Đằng sau những con số ngân sách, những báo cáo tài chính là sự tận tụy và cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ, công chức. Chính họ đã góp phần bảo đảm từng đồng ngân sách được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, giúp các chính sách tài chính đi vào cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế," Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh được đồng hành cùng ngành Tài chính trong giai đoạn có nhiều dấu ấn đặc biệt là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông càng trân trọng sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương cũng như tinh thần đoàn kết, tận tâm của toàn thể cán bộ ngành tài chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng ngành Tài chính sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong quản lý tài chính-ngân sách quốc gia, phát triển thị trường tài chính, tham mưu chiến lược cho Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô. Đồng thời, ngành sẽ huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Bộ Tài chính ngày càng vững mạnh, hiện đại. Ông khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, bản thân vẫn luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng ngành Tài chính với tình cảm sâu sắc và trân trọng.

Hội nghị bàn giao công tác giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội đã tin tưởng giao trọng trách. Ông khẳng định đây là vinh dự lớn lao đồng thời là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, phát huy cao nhất năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn xúc động chia sẻ đây là một ngày đặc biệt khi được trở lại “ngôi nhà” Bộ Tài chính sau nhiều năm công tác. Lần quay trở lại này mang lại nhiều cảm xúc sâu sắc, từ niềm xúc động đến ý thức rõ ràng về trách nhiệm phía trước.

Bộ trưởng cũng trân trọng những thành quả quý báu mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công xây dựng và để lại. Theo Bộ trưởng, trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính không chỉ thực hiện chức năng quản lý thu, chi ngân sách nhà nước mà còn giữ vai trò tham mưu chiến lược trong điều hành kinh tế vĩ mô. Việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trở thành nhiệm vụ then chốt, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.

“Mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tới đặt ra yêu cầu rất lớn đối với ngành Tài chính. Từ công tác thu ngân sách, điều hành chi tiêu đến huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển đều phải được nâng lên tầm cao mới, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong mọi tình huống," Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng tin tưởng ngành Tài chính sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhờ truyền thống đoàn kết, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm cao. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bộ trưởng khẳng định, trên cương vị mới, sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính nỗ lực hết mình, kế thừa những thành quả đã đạt được, đồng thời thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ. Mục tiêu là xây dựng ngành tài chính hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, trong không khí trang trọng và trách nhiệm, hai đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức ký kết Biên bản bàn giao công tác. Việc bàn giao được tiến hành chặt chẽ, đầy đủ, thể hiện tinh thần kế thừa, liên tục và ổn định trong công tác lãnh đạo, điều hành, tạo nền tảng thuận lợi để Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Ông Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính Sáng 8/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ, trong đó bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Tuấn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.