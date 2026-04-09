Thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 đạt gần 985.000 tỷ đồng

Ngày 9/4, Bộ Tài chính công bố tính đến thời điểm cuối quý 1, các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước đã thực hiện phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn năm 2026 với tổng trị giá đạt 984,95 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn 14 Bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương chưa hoàn thành việc phân bổ chi tiết số vốn còn lại khoảng 41,6 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân chủ yếu của việc chưa phân bổ hết là do các đơn vị đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư, dẫn đến chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, một số Bộ và cơ quan Trung ương cũng đang đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để thực hiện việc điều chuyển cho các Bộ, ngành hoặc địa phương khác có nhu cầu sử dụng vốn cao hơn và khả năng triển khai dự án nhanh hơn trong năm tài khóa.

Song song với công tác phân bổ, tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước tính đến hết tháng Ba ước đạt khoảng 110,3 nghìn tỷ đồng, tương đương với 11% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Mặc dù tỷ lệ phần trăm giải ngân vẫn còn ở mức khiêm tốn so với tổng quy mô vốn cả năm, nhưng kết quả này đã cho thấy những dấu hiệu tích cực và chuyển biến mạnh mẽ khi so sánh với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, tỷ lệ giải ngân quý 1 năm nay cao hơn 1,2% so với năm trước. Xét về giá trị tuyệt đối, số vốn giải ngân thực tế ghi nhận mức tăng trưởng rất ấn tượng, cao hơn khoảng 30.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Những số liệu khả quan ngay từ giai đoạn đầu năm cho thấy nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội trong các quý tiếp theo./.

Ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số." Kết luận nêu rõ quan điểm: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng '2 con số' gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả; Đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027-2030." Theo đó, mục tiêu trong năm 2006 và những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững đất nước; Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Ngành Tài chính nỗ lực triển khai, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội Trong quý 1, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu và triển khai quyết liệt các kịch bản tăng trưởng nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.