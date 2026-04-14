FWD Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới, nhấn mạnh đầu tư từ bảo vệ

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam vừa chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị mới với tên gọi “FWD Đầu tư đón đầu” trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển sang các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Đây là dòng sản phẩm thế hệ mới của FWD Việt Nam, tuân thủ các quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới, đáp ứng trọn vẹn hai nhu cầu cốt lõi của khách hàng hiện nay là bảo vệ gia đình trước các rủi ro tài chính và đầu tư tăng trưởng tài sản.

Hiểu đúng “đầu tư” trong bảo hiểm

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam cho biết việc ra mắt “FWD Đầu tư đón đầu” thể hiện định hướng nhất quán của công ty trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nhằm mang đến các giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu, mục tiêu và khẩu vị rủi ro khác nhau của khách hàng.

“Bảo vệ tài chính vẫn là nền tảng cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ, và sản phẩm này giúp bổ sung thêm lựa chọn kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong hành trình hoạch định tài chính dài hạn”, ông Minh nhấn mạnh.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam nhấn mạnh đầu tư chỉ thực sự có ý nghĩa khi kế hoạch tài chính đó được đặt trên một nền tảng bảo vệ vững chắc. (Ảnh: FWD/Vietnam+)

Trao đổi với báo chí tại buổi lễ, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết trong nhiều năm qua, khái niệm “đầu tư” trong bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của thị trường. Bên cạnh những lợi ích rõ ràng, cũng đã từng có những hiểu nhầm và kỳ vọng chưa phù hợp, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng.

Ông Dũng cho rằng, trong một kế hoạch tài chính cá nhân, bảo vệ phải là nền tảng trước khi nghĩ đến tích lũy hay gia tăng tài sản. Khi yếu tố này bị đảo ngược, khách hàng dễ nhìn sản phẩm như một kênh đầu tư ngắn hạn và kỳ vọng lợi nhuận cao, thay vì hiểu đúng vai trò của bảo hiểm nhân thọ trước hết là giải pháp bảo vệ tài chính dài hạn, trong đó phần đầu tư chỉ là công cụ giúp tối ưu hóa giá trị tài sản theo thời gian.

Ông Ngô Trung Dũng (thứ hai từ trái sang) cho biết các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thu hút rất nhiều sự quan tâm của thị trường trong thời gian qua. (Ảnh: FWD/Vietnam+)

Chính vì vậy, thông điệp “đầu tư bắt đầu từ bảo vệ” không chỉ là khẩu hiệu, mà là một cách “định vị lại” sản phẩm trong tư duy tài chính của người dùng. Đây cũng là điểm xuất phát cho thiết kế của “FWD Đầu tư đón đầu”.

4 ưu điểm nổi bật của “FWD Đầu tư đón đầu”

Sản phẩm "FWD Đầu tư đón đầu" có 4 ưu điểm nổi bật. Thứ nhất, khách hàng được linh hoạt lựa chọn kế hoạch bảo vệ, như linh hoạt tối đa trong việc lựa chọn và điều chỉnh số tiền bảo hiểm để phù hợp với nhu cầu bảo vệ tài chính hay đầu tư tích lũy tại từng giai đoạn khác nhau. Nhờ đó, khách hàng ở mọi lứa tuổi và khả năng tài chính đều có thể lựa chọn cho mình một kế hoạch phù hợp nhất với FWD Đầu tư đón đầu.

Thứ hai, khách hàng có cơ hội gia tăng tích lũy tài sản thông qua các khoản thưởng định kỳ, đều đặn bắt đầu từ năm hợp đồng thứ ba và tại các cột mốc quan trọng trong 20 năm đầu tiên. Quyền lợi này giúp khách hàng sớm nhìn thấy giá trị tích lũy, gia tăng động lực duy trì hợp đồng và từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững chắc trong dài hạn.

Thứ ba, khách có thể lựa chọn kế hoạch đầu tư dựa trên khẩu vị rủi ro cá nhân thông qua 7 quỹ liên kết đơn vị được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm đến từ Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Vietcombank (VCBF) và Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM). Thông qua đó, khách hàng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư và linh hoạt trong việc chuyển đổi các quỹ để cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận theo từng thời kỳ, đồng thời an tâm khi dòng tiền được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư uy tín.

Ông Đậu Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam nhấn mạnh 4 ưu điểm nổi bật của “FWD Đầu tư đón đầu” là linh hoạt lựa chọn kế hoạch bảo vệ, thưởng định kỳ từ năm 3, đa dạng danh mục đầu tư và đón đầu xu hướng đầu tư với Quỹ Vươn Mình. (Ảnh: FWD/Vietnam+)

Cuối cùng, điểm nhấn đáng chú ý của sản phẩm là FWD sẽ đồng hành cùng khách hàng đón đầu xu hướng đầu tư với Quỹ Vươn Mình - quỹ đầu tư mới được VCBF quản lý, với chiến lược đầu tư bền vững vào các ngành trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam. Quỹ mới này là cơ hội giúp khách hàng không chỉ đầu tư cho mục tiêu tài chính cá nhân, mà còn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước trong dài hạn.

Cải tiến trải nghiệm và gắn kết khách hàng

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới, FWD Việt Nam đã nâng cấp các công cụ và quy trình bán hàng, nhằm hỗ trợ đội ngũ tư vấn tài chính tư vấn đúng nhu cầu, đúng mức bảo vệ và đúng khẩu vị rủi ro của khách hàng, dựa trên các tiêu chí và hướng dẫn rõ ràng.

Ngoài ra, FWD Việt Nam cũng đổi mới quy trình gắn kết với khách hàng, từ tiếp cận ban đầu đến quá trình đồng hành sau khi tham gia bảo hiểm, với nguồn thông tin hữu ích, giúp khách hàng theo dõi tài khoản hợp đồng bảo hiểm dễ dàng và có thể đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp ở từng giai đoạn.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm FWD hiện diện tại Việt Nam, FWD sẽ tiếp tục đầu tư vào phát triển đa dạng sản phẩm, nâng cấp công cụ bán hàng và triển khai các giải pháp cụ thể, dựa trên chiến lược rõ ràng và định hướng tập trung vào khách hàng. Bên cạnh sản phẩm FWD Đầu tư đón đầu và các công cụ được giới thiệu vào ngày 10/04, công ty sẽ tiếp tục mang đến thêm nhiều giải pháp vượt trội cho khách hàng trong thời gian tới./.