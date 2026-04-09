Ngành Tài chính nỗ lực triển khai, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội

Theo thông tin vừa được Bộ Tài chính công bố ngày 9/4, ngay từ những tháng đầu năm, Lãnh đạo ngành đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến tình hình thực tiễn để kịp thời kiến nghị các kịch bản và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Công tác này đóng vai trò then chốt trong việc tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ điều hành sát sao từng ngành, lĩnh vực và địa phương trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Cụ thể, Bộ đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026.

Song song với việc điều hành trong nước, Bộ Tài chính cũng tập trung nghiên cứu và đánh giá các yếu tố tác động từ môi trường quốc tế. Đáng chú ý là báo cáo của Đảng uỷ Chính phủ về đánh giá tổng thể tác động từ các kịch bản đàm phán thuế quan của Hoa Kỳ đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số để trình Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, Bộ đã chủ động xây dựng hệ thống báo cáo trình Văn phòng Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về các kịch bản ứng phó với tác động tiêu cực từ xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, nhằm đảm bảo an ninh tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách, Bộ cũng đã tham mưu các phương án thành lập Tổ điều phối kinh tế vĩ mô, đóng vai trò cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong quản lý và điều hành kinh tế một cách linh hoạt, kịp thời. Trong công tác quy hoạch chiến lược, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời xây dựng dự kiến kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo 2026-2030.

Đặc biệt, một dấu ấn quan trọng trong quý đầu năm là việc tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước. Để sớm hiện thực hóa nghị quyết này, Bộ tiếp tục trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kế hoạch thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết, đồng thời khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ với các mục tiêu cụ thể và lộ trình triển khai chi tiết.

Về kết quả thực hiện thực tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 ước đạt khoảng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chỉ số này hiện thấp hơn so với kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP là 9,1% và Nghị quyết số 23/NQ-CP là khoảng 8%, nhưng vẫn là mức tăng trưởng cao hơn so với kết quả 7,07% của quý 1/2025. Đây được đánh giá là kết quả rất đáng khích lệ khi cả ba khu vực kinh tế cốt lõi đều duy trì được đà tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức.

Tại các địa phương, bức tranh kinh tế ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của 23 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố với mức tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên. Đặc biệt, có 4 địa phương ghi nhận mức tăng trưởng hai con số đầy ấn tượng, bao gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên, qua đây cho thấy hiệu quả từ việc điều hành linh hoạt và nỗ lực vượt khó của toàn hệ thống chính trị và ngành tài chính trong giai đoạn đầu năm./.

Ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số." Kết luận nêu rõ quan điểm: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng '2 con số' gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả; Đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027-2030." Theo đó, mục tiêu trong năm 2006 và những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững đất nước; Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

