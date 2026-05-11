Lâm Đồng tiêu hủy hơn 9.500 con lợn mắc dịch tả châu Phi

Ngày 11/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn thành việc tiêu hủy 9.556 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi của Trại Dateh 02 SF đặt tại thôn Hà Mỹ, xã Đạ Tẻh 3 (tỉnh Lâm Đồng) thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn DH VINA AGRI chi nhánh Bình Dương.

Hiện, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ theo quy định nhằm ngăn chặn nguồn dịch bệnh lây lan rộng và xử lý triệt để dịch bệnh tại khu vực bùng phát.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, từ ngày 6/4/2026 tổng số lợn bị mắc bệnh, phải tiêu hủy tại Trại Dateh 02 SF đặt tại thôn Hà Mỹ, xã Đạ Tẻh 3 là 1.096 con.

Ổ dịch đã trải qua 19 ngày không phát sinh ca nhiễm mới. Tuy nhiên, đến ngày 3/5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng) nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đạ Tẻh 3 với nội dung dịch tả lợn châu Phi lại tái phát tại Trại Dateh 02 SF với tổng đàn 9.713 con. Tính đến ngày 5/5 đã tiến hành tiêu hủy 545 con lợn nái; dự kiến đến hết ngày 7/5 sẽ tiêu hủy toàn bộ số lợn của toàn trại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây là ổ dịch phát sinh trong khu chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, mật độ nuôi cao, hệ thống chuồng trại bố trí liên hoàn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhanh nếu không được kiểm soát kịp thời.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đạ Tẻh 3, từ ngày 4/5 đến ngày 8/5, Tổ xử lý ổ dịch tả lợn Châu Phi của xã đã triển khai phương án, xử lý tiêu hủy 9.556 con với tổng trọng lượng 356.861kg. Trong số đó có 1 lợn nọc, 1.436 lợn nái, 1.024 lợn con theo mẹ và 7.095 lợn con đã cai sữa.

Do khuôn viên trại chăn nuôi không đủ điều kiện tiêu hủy tại chỗ, Ủy ban Nhân dân xã Đạ Tẻh 3 đã thuê đất tại khu vực thôn Hà Tây, cách trại khoảng 2 km không đi qua khu vực dân sinh để đào hố chôn lấp, tiêu hủy số lợn mắc bệnh theo đúng quy định.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã nhận định nguồn lây bệnh (theo thông tin của trại chăn nuôi) có thể theo 3 nguồn: lây lan từ quá trình vận chuyển heo nái hậu bị từ tỉnh Gia Lai về; do sử dụng nguồn nước suối và thứ 3 có thể do chim bay vào ăn cám dư thừa.

Để đối phó với tình hình hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể các đơn vị, địa phương liên quan giám sát chặt địa bàn, cử cán bộ chuyên môn trực tiếp cắm chốt tại các vùng có dịch và vùng nguy cơ cao; kiểm soát vận chuyển, tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển không rõ nguồn gốc; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại khu vực có dịch, khu vực xung quanh ổ dịch, các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt tại các điểm giết mổ, buôn bán, nuôi nhốt động vật tập trung.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn, tuyệt đối không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh; không giết mổ heo bệnh; không vứt xác lợn chết ra môi trường và không dùng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ngoài vụ việc xảy ra tại Trại Dateh 02 SF của Công ty Trách nhiệm hữu hạn DH VINA AGRI chi nhánh Bình Dương, từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn tỉnh còn xảy ra dịch tả lợn châu Phi ở tại 6 hộ chăn nuôi thuộc 6 thôn tại 6 xã trên toàn địa bàn. Cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ chăn nuôi đã thực hiện tiêu hủy 2.231 con lợn chết với tổng trọng lượng 277.000kg.../.

