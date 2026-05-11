Ghi nhận 4 trận động đất liên tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 11/5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất đã ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết Chiến
Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần-Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 11/5, cơ quan này đã ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận động đất được ghi nhận mới nhất xảy ra vào lúc 6 giờ 23 phút 28 giây (giờ Hà Nội) tại khu vực xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, có độ lớn 3.0 ở vị trí có tọa độ 14.783 độ vĩ Bắc, 108.306 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, lúc 5 giờ 34 phút 18 giây, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại khu vực xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Vào lúc 5 giờ 20 phút 00 giây, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó 5 phút, vào lúc 5 giờ 15 phút 10 giây một trận động đất có độ lớn 3.2 đã xảy ra tại vị trí xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần-Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi chuỗi các trận động đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)
