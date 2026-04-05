Quảng Ngãi: Lại xảy ra động đất có độ lớn 3,7 tại Măng Bút

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), khoảng gần 18 giờ chiều 5/4, một trận động đất có độ lớn 3,7 đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi; rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, lúc 17 giờ 49 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 5/4 khu vực này đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3.7; tọa độ 14.864 độ Vĩ Bắc, 108.232 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, quanh khu vực này xảy ra nhiều trận động đất rải rác; trong đó có trận động đất độ lớn 4.9, 4.5; độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), động đất tại khu vực này là động đất kích thích. Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Ông Nguyễn Xuân Anh dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng độ lớn khó có khả năng lớn hơn 5.5. Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này./.

