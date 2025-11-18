Bắt tạm giam 3 cán bộ trong vụ thịt lợn nhiễm tả lợn được đóng dấu kiểm dịch

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ Thú y về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phan Ngọc Toại (sinh năm 1977, trú tại xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ; chuyên viên Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII, Chi cục Chăn nuôi – Thú y thành phố Cần Thơ); Lê Quốc Nhiên (sinh năm 1979, trú tại xã Vĩnh Viễn, trú tại Cần Thơ; nhân viên Thú y kiểm soát giết mổ); Phạm Hồng Phúc (sinh năm 1980, trú tại xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ; viên chức Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII).

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, vào giữa tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) đã phát hiện vụ giết mổ, mua bán lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại một cơ sở ở xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại Cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ ở xã Vĩnh Viễn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một con lợn đã được giết mổ cân nặng 120kg, đã được đóng dấu kiểm dịch và đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn để bán.

Tiến hành test nhanh và trưng cầu giám định, mẫu thịt lợn này cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đoàn kiểm tra xác định con lợn này là của bà Th.H.C, người đang bán thịt lợn tại chợ Vĩnh Viễn.

Mở rộng kiểm tra, đoàn công tác tiếp tục thu mẫu và thực hiện giám định đối với số thịt lợn nóng và thịt lợn ướp lạnh tại hai quầy thịt ở chợ Vĩnh Viễn

. Kết quả giám định cho thấy có 10 trong số 12 mẫu thịt thu được tại hai sạp này đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, tổng khối lượng là 840 kg.

Ngay sau đó, Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện lợn chết nghi ngờ do nhiễm dịch bệnh cần báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương, tuyệt đối không được giết mổ hay tiêu thụ nhằm tránh làm lây lan dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên lựa chọn các điểm kinh doanh thực phẩm uy tín, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tích cực tố giác khi phát hiện hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm./.

Tây Ninh tiếp tục phát hiện 7 ổ dịch tả lợn châu Phi mới Tây Ninh đang tập trung giám sát chặt chẽ ổ dịch, tổ chức tiêu độc, kiểm soát vận chuyển và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa, không để dịch tả lợn tái phát dịp cuối năm.