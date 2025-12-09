TP Hồ Chí Minh: Sản phụ được ghép nối bàn tay đã sinh 2 bé trai khỏe mạnh

Tối 8/12, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết các bác sỹ đã mổ lấy thai (hay còn gọi là mổ bắt con hay sinh mổ) thành công cho sản phụ từng trải qua ca ghép tạm bàn tay đứt lìa trong lúc mang song thai.

Các y bác sỹ đón hai bé trai khỏe mạnh chào đời.

Bác sỹ Phạm Thị Thu Trang, Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, đêm 7/12, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ sớm. Sau theo dõi, bác sỹ nhận định thai phụ không thể sinh thường và đã hội chẩn liên khoa trước khi quyết định mổ lấy thai.

Sau khoảng 30 phút phẫu thuật, hai bé trai lần lượt nặng 2.300g và 2.450g chào đời, tình trạng hồng hào, khóc tốt và được chuyển sang Khoa Sơ sinh theo dõi. Sản phụ hiện ổn định, tiếp tục được chăm sóc tại Khoa Sản.

Theo bệnh viện, sản phụ L.N.P (20 tuổi) nhập viện hồi tháng 9/2025 trong tình trạng bàn tay phải đứt lìa hoàn toàn do tai nạn lao động, khi thai ở tuần 23.

Trước nguy cơ nhiễm trùng và đe dọa an toàn thai kỳ nếu nối tay ngay lập tức, êkíp Khoa Chấn thương chỉnh hình do bác sỹ Võ Thái Trung phụ trách đã thực hiện ghép tạm bàn tay vào cẳng chân phải nhằm bảo tồn mô, chờ thời điểm phù hợp để ghép trả.

Đến tuần thai 34, êkíp tiếp tục phẫu thuật kéo dài hơn 12 giờ để tách bàn tay khỏi vị trí nuôi tạm và nối trả lại đúng vị trí giải phẫu, sử dụng nhiều kỹ thuật vi phẫu phức tạp nhằm tái lập tuần hoàn, ghép gân và thần kinh bị mất. Trong suốt quá trình mổ, nhịp tim hai thai nhi được theo dõi liên tục để bảo đảm an toàn.

Bác sỹ cho biết gần hai tuần sau ca ghép trả bàn tay hôm 17/11, sức khỏe sản phụ tiến triển tốt, các ngón tay đã có cử động nhẹ khi tập vật lý trị liệu.

Trước ca mổ, bệnh viện đã hội chẩn liên khoa và tham vấn trực tuyến với các chuyên gia Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Bệnh viện Từ Dũ để bảo đảm an toàn tối đa cho mẹ và hai thai nhi.

Lãnh đạo ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc ghép-nối thành công bàn tay cho sản phụ mang song thai là bước tiến chuyên môn đáng ghi nhận tại bệnh viện tuyến tỉnh, mang ý nghĩa nhân văn khi giúp người mẹ giữ lại khả năng lao động và chăm sóc con sau sinh.

Theo y văn, kỹ thuật ghép tạm chi thể vào vị trí khác trên cơ thể từng được áp dụng tại Trung Quốc. Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trước đây cũng từng thực hiện ghép nuôi tạm cẳng chân đứt lìa trước khi nối trả, giúp bệnh nhân phục hồi khả năng đi lại./.

Thành phố Hồ Chí Minh: 12 giờ phẫu thuật nối thành công hai bàn tay bị đứt lìa Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật kéo dài trong suốt 12 giờ để nối lại đôi bàn tay của một người đàn ông bị đứt lìa và sốc mất máu nặng.