Cấp cứu thành công 3 mẹ con sản phụ bị sa dây rốn cực kỳ nguy hiểm

Ngày 29/8, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống 3 mẹ con sản phụ bị sa dây rốn cực kỳ nguy hiểm.

Ca phẫu thuật được tiến hành trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng vài phút sau khi sản phụ nhập viện.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 24/8, sản phụ P.T.N.A (22 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) mang song thai 36 tuần, được đưa vào viện trong tình trạng vỡ ối, cổ tử cung mở 3cm, dây rốn sa giữa 2 chân của sản phụ, tim thai không nghe được trên máy Monitor, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Chỉ sau khoảng 5 phút, kể từ khi sản phụ được đưa vào viện, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã huy động các y, bác sỹ khẩn trương và sẵn sàng tiến hành phẫu thuật lấy thai cho sản phụ.

Ca phẫu thuật diễn ra chỉ trong khoảng 10 phút thành công, 2 bé gái chào đời an toàn, cân nặng mỗi bé đạt 2,6 kg và được chuyển đến Khoa Nhi Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Bác sỹ Hà Mạnh Hùng, Khoa Sản 3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết: Theo quy định, sản phụ có chỉ định mổ lấy thai thường phải nhập viện tối thiểu 4 giờ để kịp khai thác bệnh sử, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng.

Tuy nhiên với trường hợp bệnh nhân P.T.N.A, khi được đưa đến bệnh viện đã ở trong tình trạng rất nguy hiểm, nếu chờ hoàn tất thủ tục hành chính thì nguy cơ mất thai nhi rất lớn.

Ê kíp trực đã buộc phải quyết định thực hiện mổ tối khẩn cấp, "ngược quy trình nhưng đúng lương tâm" khi sản phụ chưa có giấy nhập viện và chưa kịp làm xét nghiệm.

Sau 5 ngày hậu phẫu, tình trạng sức khỏe của sản phụ ổn định và được cho xuất viện, 2 em bé tiếp tục được theo dõi tại Khoa Sơ sinh.

Sa dây rốn là tình trạng dây rốn bị sa trước ngôi thai, có thể xảy ra lúc còn ối (sa dây rốn trong bọc ối) hay nguy hiểm hơn là sa dây rốn sau khi vỡ ối. Đây là một cấp cứu sản khoa hàng đầu.

Các bác sỹ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám định kỳ theo chỉ định để kịp thời phát hiện bất thường, đặc biệt khi có dấu hiệu vỡ ối cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời./.

