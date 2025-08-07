Vượt biển xuyên qua dông bão lúc đêm khuya, bác sỹ cứu sống sản phụ khó sinh

Ngành y tế tỉnh Quảng Ninh thông tin , giữa đêm mưa gió giông bão, sóng lớn dữ dội ngoài khơi, kíp cấp cứu Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn vẫn quyết tâm vượt biển ra đảo Thắng Lợi, đưa sản phụ chuyển dạ nguy kịch vào đất liền an toàn.

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 5/8, Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn nhận được tin báo khẩn từ Trạm Y tế xã Thắng Lợi về trường hợp sản phụ 29 tuổi, mang thai lần đầu, thai 37 tuần 2 ngày xuất hiện chuyển dạ, đau bụng nhiều, nghi ngờ ngôi thai bất thường, nguy cơ đẻ khó cao, không thể sinh thường tại tuyến xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn đã bố trí phương tiện xuồng cấp cứu chuyên dụng, phối hợp với phòng ban chức năng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cấp cứu ngoại viện đảm bảo an toàn, sẵn sàng vượt biển ra đảo đón bệnh nhân trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Giữa đêm giông bão, việc vận chuyển sản phụ về đất liền là một thử thách không nhỏ, nhưng trước tình thế nguy kịch, kíp cấp cứu quyết định đưa sản phụ lên xuồng trở về Trung tâm, đồng thời thực hiện các can thiệp cấp cứu trên đường đi như truyền dịch, theo dõi sát tình trạng mẹ-thai nhi.

Đúng 1 giờ 30 sáng 6/8, sản phụ được đưa về Trung tâm Y tế an toàn. Ngay trong đêm, ca mổ lấy thai khẩn cấp được thực hiện thành công. Một bé gái nặng 2,4kg đã chào đời. Hiện tại, sức khỏe cả mẹ và bé đều ổn định, đang được theo dõi, chăm sóc hậu sản tại Trung tâm./.

Quảng Ninh: Bác sỹ xuyên đêm giông bão vượt biển, cấp cứu sản phụ khó sinh Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế Đặc khu Vân đã bố trí phương tiện xuồng cấp cứu chuyên dụng, phối hợp với phòng ban chức năng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, sẵn sàng vượt biển ra đảo đón bệnh nhân.