Quảng Ngãi: Băng rừng đưa sản phụ bị tiền sản giật nặng đi cấp cứu

Tối 30/10, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận sản phụ Đ.T.D mang thai 38 tuần, bị tiền sản giật nặng từ vùng đang bị cô lập do sạt lở núi do Trung tâm Y tế xã Sơn Tây chuyển đến.

Các y, bác sỹ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho thai phụ.

Trước đó, chị Đ.T.D trong tình trạng tiền sản giật nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi cần phải đưa đến bệnh viện để mổ ngay.

Tuy nhiên, 3 ngày qua, tuyến đường DDT623 qua xã Sơn Tây bị sạt lở nhiều vị trí; đặc biệt đoạn km15+900 do một phần núi sạt xuống, che hết mặt đường vẫn chưa được thông tuyến.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Đinh Trường Giang cho biết chiều 30/10, chính quyền xã và ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với công an, quân đội, bác sỹ Trung tâm Y tế Sơn Tây và người dân vận chuyển bệnh nhân bằng cáng băng rừng qua các khu vực sạt lở để đưa sản phụ đến Trung tâm Y tế Sơn Tây, sau đó đưa đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi.

Các lực lượng phối hợp vận chuyển sản phụ bằng cáng theo nhiều chặng. Đối với đoạn đường giao thông thuận lợi, lực lượng chức năng vận chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương.

Đến 19 giờ ngày 30/10, sản phụ đã được mổ, mẹ tròn con vuông. Sản phụ đã vượt qua cơn nguy kịch và đang được các y, bác sỹ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi theo dõi, chăm sóc./.

Lực lượng cứu hộ vượt lũ đưa sản phụ đến bệnh viện tại Huế Đêm 27/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở TP Huế ngập sâu, lực lượng công an cùng đội cứu hộ túc trực xuyên đêm hỗ trợ người dân mắc kẹt và đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn.