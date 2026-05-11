Khống chế thành công đám cháy tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6

Liên quan đến vụ cháy xảy ra trưa 10/5 tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Theo đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 31 xe chữa cháy; trong đó có 15 xe chữa cháy của lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, 1 xe thang, 3 xe chở phương tiện, 3 xe bồn, 1 robot chữa cháy, 1 xe cẩu, 1 xe cuốc, 4 xe chỉ huy cùng 179 cán bộ, chiến sỹ và đội viên Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy lan nhanh bên trong khu vực nhà xưởng, nhà văn phòng của công ty, khói bốc cao và dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các hạng mục, nhà xưởng lân cận.

Lực lượng chữa cháy đã chia thành nhiều mũi, triển khai đội hình phun nước làm mát, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan.

Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, diện tích đám cháy khoảng 9.000 m2. Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được 2 nhà kho nguyên liệu, 2 kho thành phẩm và các công trình lân cận. Đám cháy không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10/5, lực lượng bảo vệ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn U.W Việt Nam phát hiện đám cháy bùng lên tại khu vực nhà xưởng nên sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ dập lửa.

Tuy nhiên, do bên trong khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy là vải và các thiết bị ngành dệt nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng./.

