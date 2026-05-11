Thanh Hóa: Người dân tự giác giao nộp 5 khẩu súng và hơn 3kg pháo

Ngày 11/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận nhiều khẩu súng, viên đạn và pháo do người dân tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, sáng 8/5, trong quá trình phối hợp với Công an xã Hồ Vương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã tiếp nhận 5 khẩu súng, 2 viên đạn và hơn 3kg pháo do người dân tự giác giao nộp.

Theo trình báo của anh Mai Văn Hải, trú tại thôn Nội 1, xã Hồ Vương, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 8/5, khi đang di chuyển từ nơi làm việc về nhà, đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Hồ Vương, anh phát hiện một túi vải dạng túi du lịch để ở lề đường. Do tò mò, anh Hải mở túi kiểm tra thì phát hiện bên trong có 5 khẩu súng, 2 viên đạn quân dụng và khoảng 3kg pháo.

Nhận thức được tính chất nguy hiểm cũng như hành vi vi phạm pháp luật nếu tự ý cất giữ, sử dụng hoặc vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và pháo, anh Hải đã mang toàn bộ số tang vật đến cơ quan công an giao nộp.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh, trật tự và mất an toàn trong cộng đồng. Hành động trên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn cho thấy hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc pháo không rõ nguồn gốc cần nhanh chóng trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng, tuyệt đối không tự ý cất giữ, sử dụng hoặc vận chuyển nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc và vi phạm pháp luật./.

