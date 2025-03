Bình Thuận tiêu hủy hơn 4.000 loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức tiêu hủy hơn 4.000 loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đây là các vật dụng được thu gom trong quá trình vận động thu hồi, tiếp nhận giao nộp trong nhân dân và qua xử lý vi phạm hành chính trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, toàn tỉnh đã tập trung triển khai các biện pháp và xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Từ đầu năm đến giữa tháng 3/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 41 vụ với 49 đối tượng. Trong đó, mua bán vũ khí 1 vụ, 1 đối tượng; tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 28 vụ, 7 đối tượng; sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 12 vụ, 14 đối tượng. Lực lượng chức năng thu 3 súng tự chế, 2 công cụ hỗ trợ, 29 vũ khí thô sơ, hơn 2.100 viên đạn…; số tiền phạt với 18 vụ, 23 đối tượng là hơn 96 triệu đồng; khởi tố nhiều vụ việc, đối tượng...

Lực lượng công an các cấp tích cực phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến các tổ chức, cá nhân và gia đình. Kết quả, lực lượng chức năng đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 8 súng quân dụng, hơn 200 công cụ hỗ trợ các loại, hơn 400 súng tự chế, 6 súng bắn điện cùng nhiều loại dụng cụ khác có liên quan.

Sau khi kiểm tra, phân loại số vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an tỉnh đã tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của các thành viên. Việc tiêu hủy được tiến hành đảm bảo sự an toàn tuyệt đối và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Công an tỉnh cử lực lượng kiểm tra lại hiện trường, đảm bảo tất cả vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo được tiêu hủy đã mất khả năng phục hồi tính năng, tác dụng.

Việc tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm tuyên truyền sâu rộng để các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể và người dân thấy được vị trí, tầm quan trọng của công tác này; từ đó, tích cực tuyên truyền, vận động, phát hiện, tự giác thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội./.

