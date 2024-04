Đà Nẵng mở đợt cao điểm xử lý nghiêm vi phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, xử lý 48 vụ với 188 đối tượng phạm tội liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Lễ ra quân. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Sáng 25/4, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (từ ngày 22/4 đến ngày 14/7/2024).

Tham dự Lễ ra quân có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Đà Nẵng.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, các lực lượng cảnh sát, an ninh cần phối hợp đồng hành cùng Công an phường, xã và lực lượng nòng cốt tại cơ sở để triển khai nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm, không quản ngại ngày đêm, ngày nghỉ, lễ, Tết.

Lực lượng chức năng rà soát, lên danh sách các đối tượng quản lý theo pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để kiểm danh, kiểm diện tối thiểu mỗi tháng một lần.

Riêng đối với các thanh, thiếu niên cần rà soát kỹ, phân cấp quản lý chặt chẽ, không để tình trạng thanh, thiếu niên tham gia chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tụ tập gây mất trật tự công cộng. Các vụ án có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần được xác minh, làm rõ nguồn gốc, thu giữ 100% tang vật.

Gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của nhân dân với lực lượng Công an trong thời gian qua, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng đề nghị người dân tích cực chung tay, góp sức với lực lượng chức năng trong quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm để góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến văn minh, an toàn và phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại Lễ ra quân. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các sở, ngành, địa phương, đoàn thể tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực để triệt tiêu, hạn chế tội phạm vi phạm pháp luật; tích cực trao đổi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phổ biến, quán triệt cho nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Đây là đợt tập trung phòng, chống tội phạm rất ý nghĩa vì diễn ra trong mùa Hè, có kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhiều sự kiện lễ hội du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương và người dân cùng đồng hành, hỗ trợ cao nhất cho lực lượng chức năng trong đợt cao điểm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt, hiệu quả, quản lý chặt chẽ địa bàn, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 48 vụ với 188 đối tượng phạm tội liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (tăng 15 vụ so với cùng kỳ 2023); tạm giữ tang vật gồm 1 vũ khí quân dụng, 10 súng tự chế, 1 súng thể thao, 10 công cụ hỗ trợ, 82 vũ khí thô sơ cùng hàng trăm viên đạn…

Lực lượng chức năng cũng tổ chức 235 buổi tuyên truyền, vận động cho gần 15.000 lượt người dân; qua đó thu hồi 6 súng quân dụng, 26 súng tự chế, 11 vật liệu nổ, 364 vũ khí thô sơ…/.

