An Giang tiêu hủy gần 1.600 công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ

Ngày 22/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy gần 1.600 công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ các loại đã tiếp nhận, vận động thu gom, thu hồi trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh An Giang đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công tác tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh với nội dung, hình thức phong phú, qua đó đã mang lại hiệu quả tích cực và được sự ủng hộ nhiệt tình từ quần chúng nhân dân.

Thượng tá Đặng Tấn Đắc, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh: Số vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ tiêu hủy lần này do Công an tỉnh và các đơn vị địa phương tiếp nhận, vận động thu gom, thu hồi trong thời gian vừa qua.

Số lượng công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ Công an tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội đồng tiêu hủy yêu cầu đơn vị thực hiện tiêu hủy chấp hành nghiêm quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, không để sót bất kỳ loại vũ khí nào ra bên ngoài. Số vũ khí này sau khi bị tiêu hủy phải chắc chắn không còn khả năng phục hồi.

Trước khi tiêu hủy, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số lượng, phổ biến quy định với các công nhân trực tiếp thực hiện công tác tiêu hủy. Sau khi kiểm tra, phân loại, có 1.580 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gồm: Súng, đèn pin tia lửa điện, nòng súng bằng kim loại, dao, mã tấu, giáo, mác, chích điện, dùi cui các loại, khóa còng số 8... và 8.362 gram đạn bi sắt, chì được tiêu hủy theo đúng quy trình, bằng cách sử dụng máy công nghiệp dập nát và máy cắt kim loại để cắt nhỏ nhằm làm mất tính năng, tác dụng của số công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ; đồng thời đảm bảo an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và theo đúng quy định.

Theo Công an tỉnh An Giang, việc tiêu hủy lần này góp phần thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang./.

