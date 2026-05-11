Hà Nội: Hỏa hoạn tại nhà hàng Volume club, 1 người bị nạn trong đám cháy

Hệ thống truyền tin báo cháy tại hộ kinh doanh nhà hàng Volume club, số 10 ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội, xác nhận có 1 người bị nạn trong đám cháy.

Hùng Mạnh
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ dùng flycam để tiếp cận đám cháy từ trên cao. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 11/5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét tại hộ kinh doanh số 10 ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội, khiến nhiều người hoảng sợ tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) điều động các Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16, số 2, số 11, số 17 và các xe chữa cháy, xe hút khói, xe tải xe chuyên dụng phá dỡ, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với Công an phường Từ Liêm tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại hộ kinh doanh nhà hàng Volume club.

Cơ sở này đã lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy, xác nhận có 1 người bị nạn trong đám cháy.

Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và ngăn cháy lan.

Hiện, các lực lượng tiếp tục xử lý hiện trường, thống kê thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)
