Đồng Tháp siết quản lý, tránh lãng phí tài sản công sau sắp xếp

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Đồng Tháp có nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư. Tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, khai thác nhằm bảo đảm việc xử lý tài sản dôi dư đạt hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và phù hợp với thực tiễn.

Qua đó, góp phần thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Bộ Chính trị (khóa XIV) liên quan đến việc tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chuyển đổi công năng

Sau khi sáp nhập tỉnh, khu làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các đoàn thể (tọa lạc đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Trà) bị dôi dư.

Nhằm quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, từ cuối tháng 1/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định điều chuyển tài sản công là nhà, đất và tài sản gắn liền với đất từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (trên địa bàn phường Mỹ Trà) sang Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà quản lý, sử dụng.

Tài sản công mà Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà tiếp nhận, gồm: quyền sử dụng đất gần 8.500m2; trụ sở làm việc trước đây của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể với diện tích sàn 7.300m2, 2 nhà xe và 1 nhà ăn; cùng với đó là các trang thiết bị, nội thất văn phòng đi kèm theo trụ sở.

Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà đã sử dụng trụ sở trước đây của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các đoàn thể để làm trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Trà; Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mỹ Trà cũng đặt ở đây.

Ông Nguyễn Phước Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà cho biết, địa phương đã tiếp nhận tài sản điều chuyển, thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất; quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích và quy định hiện hành. Trụ sở làm việc mới của phường Mỹ Trà có không gian rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang.

Cùng với đó, nơi làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mỹ Trà tập trung về một địa điểm nên tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ công tác; tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí đi lại.

Mấy tháng qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp tại phường Cao Lãnh chính thức chuyển địa điểm hoạt động từ Tòa nhà Bưu điện tỉnh đến địa điểm mới tại trụ sở Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp (đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh).

Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đây là trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Khu này có 3 tòa nhà được khánh thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2022, tổng diện tích xây dựng hơn 12.000m2 với kinh phí trên 147 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa điểm làm việc mới với không gian rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Việc di dời địa điểm làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ, thực hiện thủ tục hành chính. Cùng với đó, góp phần sử dụng hiệu quả, tận dụng công năng của trụ sở làm việc hiện có, tránh lãng phí tài sản dôi dư sau sáp nhập tỉnh.

Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 11.113 cơ sở nhà, đất; trong đó, có 511 cơ sở dôi dư, chiếm tỷ lệ 4,6%. Đến cuối tháng 4/2026, đã hoàn thành xử lý 167 cơ sở, đạt 32,68% số cơ sở dôi dư.

Cụ thể, bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tạm sử dụng 26 cơ sở; chuyển đổi làm thiết chế văn hóa, thể thao và mục đích công cộng 2 cơ sở; bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 6 cơ sở; giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác 133 cơ sở.

Để tránh lãng phí tài sản công

Sau khi rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản công của các đơn vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 4 Quyết định điều chuyển các trang thiết bị từ 14 đơn vị cấp tỉnh dôi dư về cho 20 xã có nhu cầu để tránh lãng phí.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, công văn về xử lý đối với tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tuy đã đạt những kết quả tích cực nhưng tỉnh cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Tính chất, đặc điểm, quy mô các trụ sở cũ trước khi sáp nhập không đáp ứng được quy mô bộ máy và chức năng, nhiệm vụ mở rộng sau khi bỏ cấp huyện.

Điều này dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu; thừa số lượng trụ sở nhưng thiếu diện tích, công năng sử dụng tại các trụ sở (cũ).



Bên cạnh đó, việc xử lý trụ sở dôi dư để sử dụng cho các mục đích y tế, giáo dục, công cộng gặp khó khăn, do yêu cầu phải đồng bộ với quy chuẩn, quy hoạch ngành và các điều kiện khác như: đội ngũ y, bác sỹ, giáo viên, đối tượng phục vụ, kinh phí hoạt động; một số trụ sở ở vị trí không thuận lợi, diện tích không phù hợp…

Nhằm bảo đảm việc xử lý tài sản sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đạt hiệu quả, minh bạch, bền vững, tránh thất thoát, lãng phí tài sản và phù hợp với thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để triển khai những văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành; đặc biệt là các quy định cụ thể về phân cấp trong quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị…; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để bảo đảm cơ sở pháp lý, tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản công.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Bộ Chính trị (khóa XIV) về tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có trên địa bàn tỉnh.

Đồng Tháp hướng đến mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW của Bộ Chính trị; trong đó, trọng tâm là siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài sản công; bảo đảm sử dụng trụ sở làm việc đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, góp phần trực tiếp vào việc tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm chi ngân sách thường xuyên và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đến hết năm 2026, hoàn thành 100% việc rà soát, kiểm kê, cập nhật dữ liệu đầy đủ đối với tất cả trụ sở làm việc của các cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, điều chuyển, hợp nhất trụ sở theo hướng tập trung, giảm phân tán, khắc phục tình trạng nơi thừa - nơi thiếu. Giai đoạn 2027 - 2028, xử lý dứt điểm các trụ sở dôi dư, sử dụng kém hiệu quả; phấn đấu giảm từ 10 - 20% chi phí vận hành và nâng cao hệ số sử dụng tài sản công trên toàn tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu nói trên, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: tiếp tục rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng tài sản dôi dư; sắp xếp, điều chuyển, hợp nhất trụ sở; tổ chức rà soát, bố trí lại không gian làm việc theo hướng đa chức năng, linh hoạt, tận dụng tối đa diện tích hiện có, hạn chế tình trạng sử dụng không hết công suất hoặc bố trí chưa hợp lý.

Song song đó, tỉnh tập trung xử lý trụ sở dôi dư, hoạt động kém hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công./.

