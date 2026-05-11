Quảng Ngãi: Xuất hiện hàng trăm cá thể sếu cổ đen quý hiếm

Ngày 11/5, Kiểm lâm khu vực 9 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã ghi nhận hàng trăm cá thể sếu cổ đen (nhóm IB, loài nguy cấp, quý hiếm) sinh sống, kiếm ăn tại khu vực hồ La Băng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành (cũ), nay là xã Đình Cương.

Theo đại diện Kiểm lâm khu vực 9, sếu cổ đen (hay còn gọi là sếu đầu đen, cổ đen) là loài chim quý hiếm, thuộc danh mục các loài cần được bảo vệ nghiêm ngặt, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới do quần thể nhỏ và môi trường sống bị thu hẹp.

Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái tự nhiên.

Đàn sếu cổ đen được ghi nhận xuất hiện tại đầm La Băng từ ngày 8/5. Kiểm lâm khu vực 9 đã triển khai lực lượng theo dõi, ngăn chặn người dân săn bắt, xâm hại đàn sếu. Đến nay, đàn sếu cổ đen vẫn đang sinh sống, kiếm ăn tại đầm La Băng.

Để bảo vệ đàn sếu cổ đen trước nguy cơ bị xâm hại, Kiểm lâm khu vực 9 đã có Công văn số 239/HKL yêu cầu các xã Phước Giang, Vệ Giang, Thiện Tín, Trà Giang, Nghĩa Hành, Minh Long, Sơn Mai, Nghĩa Giang, Tư Nghĩa, Đình Cương phối hợp tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tại khu dân cư, thôn, tổ dân phố về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư.

Đồng thời, vận động nhân dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép chim hoang dã; không sử dụng lưới, keo dính, thiết bị điện, âm thanh dẫn dụ hoặc các phương tiện khác để khai thác chim trái phép.

Kiểm lâm khu vực 9 cũng kiến nghị chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện các vụ việc liên quan đến săn bắt, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã, đề nghị thông báo kịp thời cho Hạt Kiểm lâm khu vực 9 để phối hợp kiểm tra, xử lý./.

