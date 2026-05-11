Môi trường

Quản lý ô nhiễm môi trường dưới góc nhìn chuyên gia Trung Quốc

Trước những thách thức về ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc tham khảo kinh nghiệm quản lý và ứng dụng công nghệ của các quốc gia được xem là một hướng đi quan trọng.

Công Tuyên-Quang Hưng
Giáo sư Lưu Thư Minh, Viện trưởng Học viện Môi trường, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)
Giáo sư Lưu Thư Minh, Viện trưởng Học viện Môi trường, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trước những thách thức về ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc tham khảo kinh nghiệm quản lý và ứng dụng công nghệ của các quốc gia được xem là một hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Lưu Thư Minh (Liu Shuming), Viện trưởng Học viện Môi trường, Đại học Thanh Hoa, chia sẻ 3 khuyến nghị trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng và cập nhật hệ thống tiêu chuẩn môi trường làm cơ sở cho mọi hoạt động quản lý và kiểm soát ô nhiễm. Ông Lưu Thư Minh nhấn mạnh: “Tiêu chuẩn là điều kiện tiên quyết để bất kỳ biện pháp quản lý nào đạt được hiệu quả.”

Ông cũng dẫn chứng việc Trung Quốc đã liên tục điều chỉnh tiêu chuẩn trong vài thập kỷ qua, giúp cải thiện rõ rệt chất lượng không khí và nước, điển hình là tại thủ đô Bắc Kinh.

Thứ hai, Giáo sư Lưu Thư Minh đề xuất ưu tiên công nghệ trong quá trình quản lý môi trường, cho rằng cần lựa chọn các công nghệ phù hợp, đồng thời tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và liên tục cải tiến công nghệ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thứ ba, Giáo sư nhấn mạnh vai trò của giám sát môi trường, cho rằng quản lý cần được công nghệ hỗ trợ nhằm đảm bảo giám sát chặt chẽ và kịp thời.

Trong khi đó, Phó Giáo sư Cao Nham (Gao Yan), Giám đốc Phòng thí nghiệm Động cơ số về môi trường sống tương lai, Học viện nghiên cứu sinh quốc tế Thâm Quyến thuộc Đại học Thanh Hoa, bổ sung rằng quản lý môi trường cần tiếp cận tổng thể, bao gồm chính sách, công nghệ và sự phối hợp giữa các bên liên quan.

Theo Phó giáo sư Cao Nham, Chính phủ là cơ quan hoạch định chính sách; các viện, trường tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ; doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất; cơ quan quản lý tạo điều kiện cho các thử nghiệm và đổi mới... Chỉ khi nhiều bên cùng nỗ lực, kết quả môi trường mới có thể cải thiện bền vững.

Từ góc nhìn các chuyên gia, mô hình quản lý tổng thể, kết hợp tiêu chuẩn, công nghệ và giám sát chặt chẽ, cùng với sự phối hợp đa bên, được xem là một hướng tiếp cận mang tính tham khảo trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm và hướng tới phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quản lý ô nhiễm môi trường #ô nhiễm môi trường #Quản lý môi trường và phòng ngừa ô nhiễm Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lễ phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” diễn ra sáng 11_5 tại Trường Tiểu học Phương Mai, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khởi động cuộc thi toàn quốc lan tỏa lối sống xanh và năng động cho học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Nestlé Việt Nam phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường,” khuyến khích học sinh tiểu học sáng tạo, thực hành lối sống thân thiện với môi trường và trở thành những “đại sứ xanh” lan tỏa hành động tích cực.

Đại diện EU, Brazil và Trung Quốc tại lễ ký kết về liên minh thị trường carbon. (Nguồn: Ủy ban châu Âu)

EU, Brazil và Trung Quốc lập liên minh thị trường carbon

Liên minh mở sẽ đóng vai trò như một nền tảng hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ các quốc gia phát triển và hoàn thiện chính sách định giá carbon, cũng như củng cố hoạt động của thị trường carbon bắt buộc.