Quản lý ô nhiễm môi trường dưới góc nhìn chuyên gia Trung Quốc

Trước những thách thức về ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc tham khảo kinh nghiệm quản lý và ứng dụng công nghệ của các quốc gia được xem là một hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Lưu Thư Minh (Liu Shuming), Viện trưởng Học viện Môi trường, Đại học Thanh Hoa, chia sẻ 3 khuyến nghị trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng và cập nhật hệ thống tiêu chuẩn môi trường làm cơ sở cho mọi hoạt động quản lý và kiểm soát ô nhiễm. Ông Lưu Thư Minh nhấn mạnh: “Tiêu chuẩn là điều kiện tiên quyết để bất kỳ biện pháp quản lý nào đạt được hiệu quả.”

Ông cũng dẫn chứng việc Trung Quốc đã liên tục điều chỉnh tiêu chuẩn trong vài thập kỷ qua, giúp cải thiện rõ rệt chất lượng không khí và nước, điển hình là tại thủ đô Bắc Kinh.



Thứ hai, Giáo sư Lưu Thư Minh đề xuất ưu tiên công nghệ trong quá trình quản lý môi trường, cho rằng cần lựa chọn các công nghệ phù hợp, đồng thời tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và liên tục cải tiến công nghệ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.



Thứ ba, Giáo sư nhấn mạnh vai trò của giám sát môi trường, cho rằng quản lý cần được công nghệ hỗ trợ nhằm đảm bảo giám sát chặt chẽ và kịp thời.



Trong khi đó, Phó Giáo sư Cao Nham (Gao Yan), Giám đốc Phòng thí nghiệm Động cơ số về môi trường sống tương lai, Học viện nghiên cứu sinh quốc tế Thâm Quyến thuộc Đại học Thanh Hoa, bổ sung rằng quản lý môi trường cần tiếp cận tổng thể, bao gồm chính sách, công nghệ và sự phối hợp giữa các bên liên quan.



Theo Phó giáo sư Cao Nham, Chính phủ là cơ quan hoạch định chính sách; các viện, trường tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ; doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất; cơ quan quản lý tạo điều kiện cho các thử nghiệm và đổi mới... Chỉ khi nhiều bên cùng nỗ lực, kết quả môi trường mới có thể cải thiện bền vững.



Từ góc nhìn các chuyên gia, mô hình quản lý tổng thể, kết hợp tiêu chuẩn, công nghệ và giám sát chặt chẽ, cùng với sự phối hợp đa bên, được xem là một hướng tiếp cận mang tính tham khảo trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm và hướng tới phát triển bền vững./.

